Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyetin 101. yılı kutlamaları çerçevesinde düzenlediği etkinliklerle Denizli halkına unutulmaz bir bayram yaşatıyor. Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu paylaşmak amacıyla organize edilen etkinlikler kapsamında sahne alan ünlü sanatçı Eypio konserinde konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu “En zor zamanda bile Cumhuriyet kutlanmalıdır” dedi.

Denizli’de Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıldönümünün dolu dolu kutlanması için birçok etkinliğe imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk rap müziğinin güçlü ismi Eypio konseri düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleşen konser Denizli halkının yoğun ilgisiyle karşılandı. Konsere Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Bülent Bozbaş, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Türk rap müziğinin güçlü ismi Eypio, en sevilen şarkılarını Denizlililerle hep bir ağızdan söyledi. Şarkılarıyla Cumhuriyet coşkusunu katılımcılara hissettiren Eypio, sahne enerjisi ve samimi performansıyla büyük beğeni topladı.

“İstiyorlar ki Cumhuriyet’i kutlamayalım, bir bahane bulalım Cumhuriyet’i hatırlamayalım”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin terör saldırısı ve kentte devam eden orman yangınına rağmen yaptıklarını ifade ederek kutlama programı ile ilgili fikir alışverişi yaptıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Bizler bir haftadan beri yangınla mücadele ediyoruz. Öncesinde bir terör saldırısı yaşadık. Çok düşündük dedik ki, ‘bu zor şartlarda etkinliklerimizi iptal edelim mi, etmeyelim mi?’ Denizli’nin bir yeri yangın yerine dönmüşken, bu kutlamayı yapalım mı yapmayalım mı diye düşündük. Bu Cumhuriyet kanla, canla kurulmuştur. Bugünün kutlanmaması demek o zor günlerde bir arada dayanışmamızı ortadan kaldırır. Onun için en zor zamanda bile Cumhuriyet kutlanmalıdır. İstiyorlar ki Cumhuriyet’i kutlamayalım, bir bahane bulalım Cumhuriyet’i hatırlamayalım. Çünkü onların bir tek derdi var. Onlar istiyor ki kula kulluk eden sistem devam etsin. Biz ise diyoruz ki, özgür kadınların, insanların Türkiye’sini yaşatacağız” ifadelerini kullandı.