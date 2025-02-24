Aktif Öğretmeni" seçildi.

Denizli’nin Sarayköy Tosunlar Ortaokulunda Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Gülsüm Yılmaz, AKS Küresel Eğitim Ödüllerinde binlerce başvuru içinde ilk elli öğretmen arasına girerek "Yılın En Dinamik /Aktif Öğretmeni" seçildi. Ödülünü Dubai’de düzenlenen geniş katılımla törenle alan Gülsüm Yılmaz, daha önce de uluslararası platformlarda ülkemizi eğitim alanında gururla temsil etti.

Çeşitli alanlarda çalışmalara imza atan Gülsüm Yılmaz, "MEB Öğretmeniz" platformunda "İz Bırakan Öğretmenler" listesine girerek okulunu da gururlandırdı. Kırsaldan küresele yükselen bir eğitim yolunda Gülsüm Öğretmen, öğrencilerine ilham olmaya devam ediyor.