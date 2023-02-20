Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya ve Doğu Avrupa’nın en önemli gıda fuarlarından biri olan Prodexpo 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarıyla eş zamanlı olarak yurtdışı pazarlama programı gerçekleştirdi.

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen Rusya ve Doğu Avrupa’nın en önemli gıda fuarlarından biri olan Prodexpo 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarıyla eş zamanlı olarak yurtdışı pazarlama programı gerçekleştirdi.

Program kapsamında Ticaret Bakanlığının destekleriyle Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yürütülen "Denizli Gıda Sektörünün Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi Projesi” üyesi 8 firma (Altıntop Kuruyemiş, Aynira Gıda, Berkiz Gıda, Biriz Kuruyemiş, Çalışkan Tarım, Helta Gıda, Kocabaylar ve Teknel Tarım) ve 14 kişiden oluşan heyet, Rus alıcılar ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi ve firma ziyaretleri yaptı.

Programa ilişkin katılımcı firmaların geribildirimlerine istinaden değerlendirmelerde bulunan Denizli İhracatçılar Birliği Başkanı Hüseyin Memişoğlu, “Öncelikle sözlerime çok üzgün olduğumu belirterek başlamak istiyorum. Depremde yaşanan can kayıpları için tüm milletimize bir kez daha baş sağlığı, yaralarımıza acil şifa ve dayanma gücü diliyorum. Gıda UR-GE grubumuz 2 ay öncesinden planlanan görüşmeler kapsamında Rusya’nın başkenti Moskova’daydı. 8 yerli firmamız Rus alıcılarla ikili iş görüşmeleri gerçekleştirdi, ürünlerini ve faaliyetlerini tanıttı. Aynı zamanda Prodexpo Fuarı’nı da ziyaret eden ihracatçılarımız ticari temaslarını sürdürdü. 2022 yılında dünyada yaşanan tüm ekonomik olumsuzluklara rağmen Denizli’nin tarım sektörü ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 17 oranında artış gösterdi. 2021 yılındaki 289 milyon dolar olan ihracatımız 2022 yılında 338 milyon dolara ulaştı. Tarım sektörümüzün Denizli’nin toplam ihracatından aldığı pay ise yüzde 7.2 seviyelerinde. 2023 yılında da sektörde ihracat artışımızın devam edeceğine inanıyorum. Prodexpo fuarıyla eş zamanlı gerçekleştirdiğimiz yurtdışı pazarlama programımıza ek olarak toptan ve perakende merkezi ziyaretleri ile Rus alıcılarla temaslarımızı sürdürdük” dedi.

Programda katılımcı olarak yer alan DENİB Yönetim Kurulu Üyesi Süreyya Çalışkan ise “Ülkemizde yaşanan deprem hepimizi derinden etkiledi. Rusya’da heyet programımızı icra ederken, bir kulağımızda sürekli olarak ülkemizden gelen haberlerdeydi. Kayıplarımızdan ötürü bir kez daha baş sağlığı ve sabır dileklerimizi yinelemek istiyorum. Moskova’daki heyetimiz kapsamında fuar ziyareti, ikili iş görüşmeleri ve firma temaslarımızı gerçekleştirdik. Denizli tarım sektörünün yükselen bir ivmesi var. Bu pozitif seyrin 2023 yılında da süreceğine inanıyoruz” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.