Denizli’de 10 bin ton kapasitesi ile kentin en büyüğü olacak Çakmak İçme Suyu Deposu ile yapımı tamamlanan 5 bin tonluk Gümüşler İçme Suyu Deposunu inceleyen Başkan Osman Zolan, devasa tesislerin Denizli’nin 50 yıllık içme suyu ihtiyacını karşılamak için hayata geçirdikleri Akbaş Barajı’ndan kent merkezine getirilen suların dağıtım merkezi olacağını söyledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 10 bin tonluk kapasitesi ile kentin en büyüğü olacak Çakmak İçme Suyu Deposu ile bir süre önce yapımı tamamlanarak hizmete giren 5 bin tonluk Gümüşler İçme Suyu Deposunda incelemede bulundu. Başkan Zolan’a Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürü Niyazi Türlü, İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanı Ufuk Yarar, DSİ Denizli Şube Müdürü Kemal Özsoy ve beraberindekiler eşlik etti. İlk olarak Gümüşler İçme Suyu Deposunu inceleyen Başkan Zolan, tesis hakkında bilgi aldı. Başkan Zolan daha sonra, Denizlililerin gelecekte su sıkıntısı yaşamaması için yapımına geçen nisan ayında başlanan 10 bin tonluk kapasitesi ile kentin en büyüğü olacak Çakmak İçme Suyu Deposunu inceledi. Çalışanlarla bir süre sohbet edip kolaylıklar dileyen Başkan Zolan, burada yaptığı açıklamada Denizli’ye her alanda hizmet etmeye devam ettiklerini, bu çerçevede birçok güzel işin altına imza attıklarını, bunlardan en güzeli ve önemlisinin de su ile ilgili yaptıkları yatırımlar olduğunu söyledi.

“Su hayattır”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak uzun zamandır içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları başta olmak üzere çok büyük altyapı yatırımı yaptıklarını işaret eden Başkan Zolan, “Hamdolsun yüzde 65 olan su kaçağımızı yüzde 20’lere çekmiş durumdayız. Su hayattır. Suyu bulmak ve korumak çok zor. O noktada gerçekten güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. Tabii, öncelikle vatandaşlarımızın sabrı, desteği, bizim de cesaret etmemiz bu işlerin üstesinden gelmemizi sağladı” dedi. Su arz güvenliği anlamında yaptıkları en önemli işlerden birisinin de Akbaş Barajı projesini hayata geçirmek olduğunu belirten Başkan Zolan, “70 kilometre uzunluğunda, 1 metre genişliğinde çelik hatlarla suyumuzu Akbaş’tan Denizli’mize ulaştırdık. Şehrimize ulaşan suyun depolanması için de devasa içme suyu depoları yatırımları hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Depolar çok büyük imkan ve konfor

10 bin tonluk kapasitesi ile şehrin en büyüğü olacak içme suyu deposunun aralık sonu, Ocak 2024 gibi tamamlanacağını belirten Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bu yatırım şehrimizin su arz güvenliği anlamında çok önemli. Tesisimiz, herhangi bir arıza veya sıkıntıda insanlarımıza su verebilmek anlamında çok büyük imkan ve konfor olacak. Bunun dışında hizmete aldığımız ve şu an Akbaş Barajı’ndan gelen suyun dağıtımının yapıldığı 5 bin tonluk depomuz da var.” İki deponun Akbaş Barajı’ndan kente getirilen suların dağıtım merkezi olacağına dikkati çeken Başkan Zolan, “Bu yatırımlarımız şehrimize 100 yıl ve belki ötesinde hizmet verecek. Biz günü kurtaracak işler yapmıyoruz. Şehrimizi geleceğe hazırlamak ve eser bırakmak, bugünün de sorunlarını çözmek için gece gündüz çalışıyoruz. Uzun yıllar Denizli’mize hizmet verecek projelerin altına imza atıyoruz. Daha yapacak çok işimiz var, alınacak mesafemiz var. Allah’ım el birliğiyle, vatandaşlarımızın da desteğiyle bu işleri yapmayı bizlere nasip etsin” dedi.