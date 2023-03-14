Denizli Gazeteciler Cemiyeti’nin (DGC)n gerçekleşen seçimli olağan genel kurulu sonrası devir teslim töreni gerçekleştirildi. Görevi Muhammet Karaçay’dan devralan DGC Başkanı Osman Nuri Boyacı, “DGC sadece 229 üyesi ile güçlü bir sivil toplum kuruluşu. Çalışmalarımıza tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz. Bizim için her üye bir yönetim kurulu üyesi, her üye başkan. Yapacağınız katkıların çalışmalarımıza yön vereceğini söylemek isterim” dedi.

Denizli Gazeteciler Cemiyetinde devir teslim töreni düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Seçimde meslektaşlarının güvenini alarak DGC Başkanı olarak seçilen Osman Nuri Boyacı ve yönetimi, Muhammet Karaçay’dan görevi devraldı. İlyas Haytan Toplantı Salonunda gerçekleştirilen törene çok sayıda gazeteci katıldı.

Görevi gönül rahatlığıyla devrettiklerini ifade eden Muhammet Karaçay, “Seçim yarışını geride bıraktık. Bizler her ne kadar görev süremiz dolmuş olsa da, gerekli bilgi ve birikimlerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Başkanlık bitti, bizden bu kadar diye bir şey yok. Osman başkana ve yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

“Cemiyeti 229 üye birlikte yöneteceğiz”

“Öncelikle yönetim kurulu adına bize bu görevi layık gören üyelere teşekkür ediyorum” diyen Başkan Osman Nuri Boyacı, “Gazetecilik zor bir iş. Önceki yıllarda yaptığımız haberi ulaştırmakta zorluklar çekiyorduk. Haberi yapmaktan çok ulaştırmak zordu. Gelişen teknolojiyle birlikte şimdilerde haberi önce veren öne geçiyor. Zor bir iş yapıyoruz ve fedakarlık gerektiren bir meslek. Dışarıdan gazetecilik kolay ve ayrıcalıklı bir meslek gibi görülebilir. Ancak sosyal hayattan ve ailemizden ödün veriyoruz. Kamuoyunun bilgilendirilmesi için çaba gösteriyoruz. Önümüzde zor bir süreç var. Genel seçim yaklaşıyor. İnternet yasasında düzenlemeye gidiliyor. 1 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek. Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimizin uygulamaya adapte olması ve olumsuz etkilenmemesi için çalışmalar yürüteceğiz. Denizli Gazeteciler Cemiyeti sadece 229 üyesi ile güçlü bir sivil toplum kuruluşu. Çalışmalarımıza tüm üyelerimizin katılımını bekliyoruz. Bizim için her üye bir yönetim kurulu üyesi, her üye başkan. Yapacağınız katkıların çalışmalarımıza yön vereceğini söylemek isterim” dedi.

Başkan Boyacı’dan uyarı

Başkan Boyacı ayrıca STK, oda ve şirketlere de mesaj göndererek şu sözleri ifade etti;

“Seçim süreci geliyor. Denizli’de gazetecilik mesleğini kimlerin yaptığı biliniyor. Tehdit ve şantaj ile siyasi anlamda fayda sağlamak isteyen farklı kişilerin basınla ilişkilendirildiğini duyuyoruz. Böyle bir durumda bizlerle iletişime geçilsin. Bu dönemde mesleği hakkıyla yapan ve emek veren kişi ve kuruluşlarla çalışma yapılmasını öneriyoruz. Mesleğimizle ilgisi olmayan kişilerin, bazı olumsuz görüntü ya da bilgileri şantaj amaçlı kullandığı yönünde duyumlar alıyoruz. Şirketler, odalar ve dernekler bu konuda taviz vermesinler. Denizli Gazeteciler Cemiyeti olarak, böyle bir durumla karşılaştıklarında bilgilendirme yaparlarsa bizler mücadele ve çaba veririz” diye konuştu.