Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, TESK ESYEM belgelendirme kuruluşu ile işbirliği yaparak merdiven altı işletmelerin yasal statü kazanması için önemli bir projeye imza attı. Proje kapsamında, iş yeri açma ruhsatı olmayan işletmelerin belge edinmeleri hızlandırılacağını ve Denizli’nin bu sürecin pilot bölgesi olarak seçildiği belirtildi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, merdiven altı işletmelerin yasal statü kazanması için önemli bir projeye ev sahipliği yapacak. TESK ESYEM belgelendirme kuruluşu ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği işbirliğiyle hayata geçirilen bu proje, esnaf ve sanatkarların iş yeri açma ruhsatı olmayan işletmelerini belgelendirerek yasal hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, Denizli’nin pilot bölge olarak seçilmesi, Türkiye genelinde benzer uygulamaların öncüsü olma özelliği taşımaktadır. Proje, özellikle emlakçılık, galericilik gibi sektörlerde belgesiz çalışmanın sona erdirilmesi amacıyla hayata geçiriliyor. Belgesiz işletmelerin kalmaması için atılacak adımlar, esnafın yasalara uygun bir şekilde faaliyet göstermesini sağlayacak.

Belgelendirme süreci ile esnaf ve sanatkarlar, meslek yeterlilik kurumu (MYK) belgeleri aracılığıyla Milli Eğitim Bakanlığı’nın ustalık sınavlarına katılma hakkına sahip olacak. Bu durum, esnafın mesleki yeterliliklerini kanıtlaması ve iş yerlerinin yasal statüye kavuşması açısından büyük bir fırsat sunuyor. Proje, Denizli’deki esnaf ve sanatkarların tüm dünya çapında geçerli belgelere ulaşmalarını hedefliyor. Bu belgelendirme sürecinin, esnafın ekonomik gücünü artırması ve kayıtlı ekonomiye katkı sağlaması bekleniyor. Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, bu projeyi destekleyerek esnafın belgelerini en kısa sürede alabilmesi için çalışmalara hız verileceği duyuruldu.

“Merdiven altı bir işletme kalmayacak”

TESK ESYEM İktisadi İşletme Müdürü Ertekin Soyer, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile aydınlatma amacıyla gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, merdiven altı işletmelerin yasal statü kazanmaları için gerekli adımları atıldığını belirtti. Denizli’den başlayarak, iş yeri açma ruhsatı olmayan işletmelerin belgeye kavuşması için çalışmaların hızlandırılacağını vurgulandı. TESK ESYEM olarak Denizli’deki esnaf ve sanatkarlara hızlı bir şekilde belgelendirme yaparak, tüm dünya çapında geçerli belgelere sahip olmalarını sağlamak için çalışacaklarını belirten Soyer, “Mehmet Ali Erbeği Başkanım öncelikle Denizli’mizden başlamamızı ve buradaki esnaf ve sanatkarımızın aydınlatılmasını istedi. Burada bizim amacımız merdiven altı çalışan işletmelerin iş yeri açma ruhsatı olmayan işletmelerin bir an önce belgelerine kavuşup yasal olarak bu prosedürlere devam etmesidir. Bu kapsamda bizim esnaf odalarına birliğine kayıtlı üyelerimize bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. Bildiğiniz gibi son günlerde özellikle emlakçılık ve galericilik meslek dallarında artık belgesiz kimse çalışamayacak, merdiven altı işletme kalmayacak. Biz TESK ESYEM belgelendirme kuruluşu olarak Denizli’mizdeki esnaf ve sanatkarlarımıza hızlı bir şekilde belgelendirme yapıp ve tüm dünya çapında geçerli belgelerine kavuşarak iş yerlerini açmalarını istiyoruz. Artık günümüzde belgesiz iş yapmak zorlaştı. Özellikle belediyeler, iş yeri açma ruhsatı veren belediyeler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bu belgeleri arıyorlar. Dolayısıyla bizim esnaf ve sanatkarlarımızın bu işi bilen alaylı şartlarla yetişen esnaf sanatkarlarımızın en hızlı şekilde belgeye ulaşabilmelerin yolu meslek yeterlilik kurumu MYK belgelerinden geçmektedir. Tüm Türkiye çapında hizmet veriyoruz ve ilk olarak Denizli’de başladık. İnşallah buradaki esnaf ve sanatkarlarımızı da hızlı bir şekilde belgelendirip iş yerlerini yasal statü altında yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Vermiş olunan belgeler, tüm dünyada ve Türkiye’de geçerlidir”

Vermiş olunan belgeler tüm dünya ve Türkiye’de geçerli olduğunu ve yapılan belgeler esnaf sanatkarlar için bir nimet olduğunu dikkat çeken Soyer, “Özellikle bizim güzellik uzmanlığı altında dövme uygulayıcısı masaj, epilasyon uzmanı, manikür, pedikür, protest tırnak onun haricinde servis elemanı şoförü, emlakçılık, galericilik, otomotiv kaportacısı, otomotiv ve mekanikçi meslek dallarında belgelendirme yapıyoruz. Vermiş olduğumuz bu belgeler, tüm dünyada ve Türkiye’de geçerli olan belgeler. Bu belgeyi alan esnaf ve sanatkarlarımız doğrudan Milli Eğitim Bakanlığı’nın açmış oldukları ustalık sınavlarına katılıp ustalık belgelerini alabilmekteler. Bu aslında bizim esnaf sanatkarımız için bir nimet. Artık belgesiz çalışmak, belgesiz iş yeri açmak mümkün değil. Her geçen gün de şartlar zorlaşıyor. Bir an önce esnaf ve sanatkarlarımızın bu belgelerini almaları ve iş yerlerin, yasal statüye getirmelerini temin etmek için burada bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pilot bölge olarak Denizli’nin olmasını istiyorduk”

Denizli Esnaf Sanatkarlar Odalar Birliği Başkan Vekili Osman Üçgül ise proje için 6 aydır yapılan görüşmelerin neticesinde mesleki yeterlilik kursuları ile ilgili çalışmalar başlatıldığını belirtti. Bölge olarak bu proje kapsamında Denizli’nin pilot bölge olması için çaba harcadıklarını vurgulayan Üçgül, “Biz ekip olarak başta Mehmet Ali Erbeği başkanımız olmak üzere 6 aydır Ankara’daki yapmış olduğumuz Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde zaten var olan mesleki yeterlilik kursuyla ilgili bir çalışma başlatıldı. Bu çalışma Türkiye genelinde tüm odalarda devam edecek. Biz de Sayın Bender’i Palandöken Başkanımıza rica ettik. Pilot bölge olarak Denizli olsun ilk burada başlayalım dedik. Malumunuz, bakanlığımız tarafından da biliyorsunuz kayıt dışıyla ilgili bir mücadele var. Esnaf odaları birliği olarak biz de göreve geldiğimiz günden beri bu konuyla ilgili sıkı çalışmalarımız var. Tabi işbirliği yapmak zorundayız belediyelerimizle. Bu mesleki yeterlilik kursunun Denizli’ye getirilmesi hakikaten esnafımız adına büyük bir şans” şeklinde konuştu.

“Esnaflarımız için büyük bir kolaylık”

Belge sahibi olamayanlar için büyük zorluk olduğunu ve bu proje ile esnaflar için büyük bir kolay olduğunu belirten Üçgül, “Bildiğiniz üzere çıraklık eğitimindeki alacakları belli bir süre vardı. Burada 4 yıl çıraklı, kalfalık ve ustalık süresi vardı. Bu mesleki yeterlilik kursu belgesine sahip olan üyelerimiz netlik kazanmış oluyor. Direkt çıraklık eğitim merkezine okullarına müracaat ettiklerinde bu öğretici ve ustalık belgesini almaya hak kazanacaklar. Hakikaten esnafımız için büyük bir kolaylık. Yaşadığımız süreçte biliyorsunuz artık işyeri açmakta belge sahibi olmayanlar için büyük bir zorluk var. Yedi tane şu anda esnaf odamızı kapsıyor bu. Diğer odalarımızla ilgili de tabii müracaatlarımız çalışmalarımız var. Burada hangi odaları olduğunu, hangi meslek dalları olduğunu paylaşacağız. Bu meslekle ilgilenen vatandaşlarımızın gerek odalarına gerek esnaf odaları birliğine müracaat etmelerini rica ediyoruz. Böyle bir fırsatı kaçırmasınlar” dedi.