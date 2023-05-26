Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından düzenlenen başkanlar kurulu toplantısında, odalara düşük faizli kredi verilmesi konusunda ele alındı.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından Antalya’da gerçekleştirilen Başkanlar Kurulu Toplantısına Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Antalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine bağlı oda başkanları katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Mehmet Ali Erbeği, her zaman istişare çerçevesi içinde oda başkanları ve esnaflar ile hareket ettiklerini belirterek, sorunları ve çözüm önerilerini üst makamlara taşımaya devam ettiklerini söyledi. Esnafın sorunları ve çözümlerini çok iyi bildiklerini belirten Erbeği, konuların yakından takipçileri olduklarına işaret etti. Erbeği, odaların maddi sıkıntılarına çözüm için düşük faizli krediler konusunda Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı ile görüşmelerin sıklıkla devam ettiğini ifade etti.

Antalya Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere de Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile ortak projeler ve çalışmalar yaptıklarını dile getirerek birlik ve beraberlik içinde çalışmalarına hızla devam ettiklerine dikkat çekti.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ise yerel yönetimler olarak her zaman esnafın, esnafı temsil eden odaların ve Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile istişarelere büyük önem verdiğini belirtti.