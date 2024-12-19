Denizli İl Emniyet Müdürlüğünün geçen yıl başlattığı ‘Mahallemde Maç Var’ projesinin büyük ilgi görmesi üzerine turnuvanın bu sezon da düzenlenmesine karar verildi. Mahalle gençlerinin kaliteli zaman geçirmeleri, kötü alışkanlık ve arkadaşlardan uzaklaşmaları için başlatılan 200 gencin lisanlı sporcu olduğu projede, 2024-2025 sezonu grup kuraları çekim törenle gerçekleştirildi.

Denizli Valiliği himayesinde, Denizli Emniyet Müdürlüğü koordinasyonunda ve paydaş kuruluşların desteği ile 15, 16 ve 17 yaşındaki gençlerin sağlıklı yaşamalarını sağlamak, eğitimden arta kalan zamanı kaliteli bir şekilde geçirmeleri, kötü alışkanlık ve arkadaşlardan uzaklaşmaları maksadıyla geçen yıl ilki düzenlenen "Mahallemde Maç Var" projesi, büyük ilgi görmesi nedeniyle bir kez daha düzenlenecek. Mahallemde Maç Var 2024-2025 sezonu grup kuraları çekim töreni ve proje tanıtımı Denizli Polis Evinde gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi, paydaş kuruluşların temsilcileri, mahalle takım sorumlu komiserleri, muhtarlar ve antrenörler katıldı.

Eski mahalle maçlarından esinlenildi

Denizli Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, yaptığı konuşmada, geçen sene göreve geldiğinde Denizli’deki suç oranlarını analiz edip bu projeyi başlattıklarını belirterek, "Bizim suç öncesi, suç sonrası görevlerimiz var. Suç öncesi yani önleyici hizmet içerisinde bazı suçları nasıl düşürebiliriz, bunu araştırırken ben çalışma arkadaşlarımla beraber bu projeden bahsettim." dedi.

Eskiden mahallelerde çocukların ve gençlerin futbol oynadığını hatırlatan Sağdıç, “Eski günleri canlandırmak için bir şey yapabilir miyiz?” diye yola çıktıklarını kaydetti.

200 çocuğa lisans çıktı

Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, üniversite, belediyeler ve muhtarlarla bir toplantı yaptıklarını hatırlatan Sağdıç, "Bizler suçla mücadele ederken neler yapabiliriz kısa vadede, orta vadede, uzun vadede? Uyuşturucu veya kötü alışkanlıklar, bağımlılıklar gibi birçok sorun yaşayan gençlerimiz var. İntihara kadar sürüklenen gençlerimiz var. Bunların önüne nasıl geçebiliriz diye bir toplantı yaptık. Bu mahalle maçlarını anlattık. Biz bunu canlandırabilir miyiz dedim. Herkes elimizden ne geliyorsa yaparız, yeter ki bizim de bu projeye katkımız olsun diye canı gönülden destek verdi ve çok güzel sonuçlar aldık. O günden sonra yola çıktık ve buralara geldik. Turnuva bittiğinde 200’ün üzerinde çocuğa amatör kulüpler lisans çıkarttılar, bu çocukların yeteneği keşfedildi." diye konuştu.

Antrenörlerin ve beden eğitimi öğretmenlerinin bu çocuklara futbol öğrettiğinin altını çizen Sağdıç, "Belki o 200 çocuktan ileride 20’si amatör spor kulüplerinde top oynayacak, belki bu 20 çocuktan 2’si Süper Lig’de top oynayacak. Belki çok güzel futbolcular, sporcular yetişecek sizlerin sayesinde. O yüzden yapmış olduğunuz iş o kadar değerli, o kadar kıymetli, o kadar önemli" ifadelerini kullandı.

Gençlerin gelişimleri dikkate alındı

Takımları kurarken 15, 16 ve 17 yaş gruplarını tercih ettiklerine dikkat çeken Sağdıç, "Bu yaştaki gençlerin büyük bir bölümü okula gidiyor. Geliyor evde büyük bir bölümü internet, bilgisayar, sosyal medya, tablet, cep telefonu bu materyallerle vakit geçiriyor. Toplumdan uzak ve asosyal yetişiyor. Bir grup daha var, bu da çok tehlikeli. İhtiyaç duyduğu ilgiyi, sevgiyi ailesinden bulamadığı için bu sefer dışarıda kötü alışkanlıklar ve kötü arkadaşlıklar edinebilecek duruma düşüyor. Dışarıda o ihtiyaç olduğu ilgiyi, ailesinden alamadığı ilgiyi bir başkası onunla ilgilendiği zaman bu sefer ona zararlı alışkanlıklarla birtakım şeyler başlatarak bazı şeylere bağımlı hale gelebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Mahallemde maç var" projesine ilişkin broşür yaptırdıklarını dile getiren Sağdıç, "Tanıtım broşürümüzde şunu yazdık: "Mahallemde maç var, mahallemde huzur var, mahallemde arkadaşlık var, mahallemde umutlu yarınlar var" dedik ve sizler bu projeye o kadar güzel destekler verdiniz, çok güzel maçlar çıktı. Mahallelerde kardeşlik duygusu yaşandı. Bu çocuklar sevgiyle kardeşlikle bu duygularla maça çıkıyor. Farkında olmadan o evinde asosyal yetişecek olan veya kötü arkadaşla kötü alışkanlıklar edinebilecek çocuklar birbirlerini tanıdılar. Asosyal yetişmekten kurtuldular ve kötü alışkanlık edilmekten kurtuldular. Çünkü o yaştaki çocukların arkadaşlık ihtiyacı var, birileriyle bir şeyler paylaşmaya ihtiyacı var." şeklinde konuştu.

Mahalle maçı kültürüne dikkat çeken Sağdıç, "İleride Denizli dendiği zaman ’Denizli’de mahalle maçları yapılıyor’ dendiği zaman gerçekten biz o bahsetmiş olduğumuz suçların orta vadede, uzun vadede düştüğünü göreceğiz. Denizli gerçekten zaten güzel bir ilimiz ama suç oranlarının azaldığı bir il haline gelecek. Hepinize desteklerinizden dolayı teşekkür ediyorum." diyerek konuşmasını tamamladı.

Üç gence gen analizi hediye edilecek

PAÜ Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rıdvan Ekmekçi de "Beyin Nasıl Çalışır, Stres Yönetimi" konularında yaptığı konuşmada, genç sporculara yaklaşımları konusunda antrenörlere ve beden eğitimi öğretmenlerine bilgi verdi. Prof. Ekmekçi, "Sporculardan en iyi, en centilmen, en yetenekli üçünü, bunları antrenörlere anketler uygulayarak yapacağız, siz değerlendireceksiniz. En iyi üç futbolcuyu seçeceğiz ve ben o çocukların gen analizlerini ücretsiz yapacağım. Bu gen analizi çok önemli; çünkü bir sporcunun kapasitesini, gücünü, dayanıklılığını, sakatlık yatkınlığı, glutene hassasiyeti var mı laktoz toleransı var mı ölçülen bir testtir. Bunu biz Marmara Üniversitesi’nde gerçekleştiriyoruz ekiple beraber. Ve gerçekten de pahalı testler. Biz bunu çocuklara hediye edeceğiz geleceklerini şekillendirebilmeleri için." dedi.

turnuvanın kuralları anlatıldı

İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali İhsan Doğan da, geçen yıl düzenledikleri "Mahallemde Maç Var" projesini yoğun talep üzerine bu yıl da devam ettirmeye karar verdiklerini belirterek, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına başladıklarını ve bugün de kura çekiminin gerçekleşeceğini belirtti. Geçtiğimiz günlerde vefat eden Selçukbey Mahallesi’nin muhtarı Salih Bütün’e Allah’tan rahmet dileyen Doğan, 1200 Evler Mahallesi ile birleştirdiklerini dile getirdi.

Bu yılki turnuvanın statüsü ve kuralları ile ilgili bilgi veren Doğan, "Bu yıl 51 takım oluşturduk. 51 mahalle takımımız turnuvamızda yer alacak. 976 sporcumuz yeşil sahalarda forma giyecek. 71 muhtarımız, 89 antrenörümüz, 72 de mahallelerden sorumlu komiserlerimiz var. 8 grupta mücadele edecek sporcularımızdan ilk 16’ya kalanlar eleme usulüyle müsabakalara devam edecek. 2008-2009-2010 doğumlu gençlerimizin yer alacağı müsabakalarda 2024-2025 yılında lisanssız, yani lisans çıkartmamış veya lisansına vize yaptırmamış sporcularımız yer alacak" dedi.

Müsabakaların 30’ar dakikadan 2 devre olacağını, yarı final, final, 3. ve 4. diğer müsabakalarda ise 15’er dakika uzatma olabileceğini ifade eden Doğan, "Maç yapılabilmesi için bir takımın en az 9 oyuncu ile sahada yer alması gerekiyor. 9’dan az bulunduğu zaman maalesef müsabakayı oynatamayacağız ve hükmen yenilmiş olacak. Tüm maçlarımız Uluslararası Futbol Birliği (IFAB) kurallarına göre oynanacak." diye konuştu.

Böyle güzel bir şekilde başlayan projenin yine aynı güzellikle devam etmesini, harikulade bir finalle de sonuçlanmasını, bu proje bittikten sonra güzel şeylerin hatırda kalmasını, ne kadar güzel futbol oldu, harika bir proje oldu, ne kadar güzel dostluk, kardeşlik fair play içerisinde bir hava esti gibi şeylerin hatırlanmasını, kavganın gürültünün veya olumsuz şeylerin asla hatırlanmamasını gönülden temenni ettiğini dile getiren Doğan, "Spor dostluk, kardeşlik demektir. Müsabakalar esnasında bir futbolcu diğer rakibine futbol gereği faul yapabilir, ama burada önemli olan o arkadaşın elinden tutup kaldırabilmektir. Sonuç ne olursa olsun önemli olan müsabaka bittiğinde karşı takımı tebrik edebilmek, birlikte kol kola, omuz omuza soyunma odasına girebilmek var. Biz bu projeyi spor dostluk, kardeşliktir mottosuyla hayata geçiriyoruz. Şartlar ne olursa olsun centilmenlikten, fair play’den uzaklaşmayalım, dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde güzel bir şekilde bu turnuvamızı bu projemizi tamamlayalım." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından kura çekimi yapıldı. 51 mahalle takımının 8 grupta mücadele edeceği takımlar belli oldu.