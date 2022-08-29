AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30 Ağustos Büyük Taarruzun 100. Yılında, bu büyük bayramı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde AKUT Denizli ekibi, 10 kadın ve 16 erkek gönüllüsünün katılımı ile özel bir dans gösterisi ve video çekimi gerçekleştirdi.

AKUT Arama Kurtarma Derneği, 30 Ağustos Büyük Taarruzun 100. Yılında, bu büyük bayramı çeşitli etkinliklerle kutluyor. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde AKUT Denizli ekibi, 10 kadın ve 16 erkek gönüllüsünün katılımı ile özel bir dans gösterisi ve video çekimi gerçekleştirdi.

Çekimleri Denizli’de bulunan milattan sonraki ilk yıllarda, büyüklüğünün 8-9 olduğu tahmin edilen depremler neticesinde tarihe kazınan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya’da ve Hierapolis’te gerçekleştirilen özel dans gösterisi, en son Denizli’nin merkezi Çınar meydanında AKUT Denizli ekibi gönüllülerinin, AKUT kırmızıları içinde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimiz ve atalarımıza saygı duruşu ile tamamlandı.

AKUT tarafından yapılan açıklamada, Ege Bölgesi’nin geleneksel halk dansı Zeybek ve AKUT kırmızısının bir araya geldiği bu özel video çalışmasıyla; AKUT ekiplerinin köklerine saygı ve sevgiyle bağlılığını sembolize etmek ve atalarımızdan bizlere armağan olan Zafer Bayramı’nı, yine atalarımızın mirası olan zeybek ile kutlamak olduğu vurgulandı.

AKUT Denizli ekip Lideri Cengizhan Öztürk, çocukluklarından beri tutkunu oldukları Zeybek’i, AKUT kırmızısıyla buluşturma fikrinin uzun süredir akıllarında olduğunu vurgulayarak; “30 Ağustos Zafer Bayramı’nı bu görsel şölenle anmak bizim için gurur verici. Ayrıca bu dans gösterisi ve çekimleri, milattan sonraki ilk yıllarda, 8-9 büyüklüğünde olduğu tahmin depremlerle tarihe kazınan ve kazı çalışmaları halen devam eden antik kentler Laodikya ve Hierapolis’te yapmaktan ayrıca mutluluk duyduk. Memleketimiz için can kurtarmaya ve atalarımızdan yadigar değerlerimizi korumaya devam edeceğiz” dedi.

Öztürk, başta emekleri geçen tüm AKUT gönüllüleri olmak üzere çalışmaya katkı sağlayanlara desteklerinden dolayı teşekkür etti.