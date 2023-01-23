Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı” çerçevesinde yürütülen tanıtım çalışmaları devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından hayata geçirilen “İl Tanıtım ve Geliştirme Programı” çerçevesinde yürütülen tanıtım çalışmaları devam ediyor.

Program çerçevesinde Denizli’nin resmi tanıtım kanallarından biri olan “Gezsen” sosyal medya hesabı açılarak, Denizli’nin tarihi, doğal ve kültürel değerleri 81 il ile ortak dille ve eşzamanlı olarak tanıtılmaya başlandı. Bu çalışmalar çerçevesinde Denizli dijital dünyada daha etkin tanıtmak ve daha geniş kitlelere hitap etmek üzere yüksek takipçi sayısına ve etkiye sahip “influencer”lardan oluşan bir ekip Denizli’de ağırlanarak, Denizli’nin tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri, yöresel yemekleri ve el sanatları tanıtıldı.

3 gün süren ağırlama programı boyunca “influencerlar”ın kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan milyonlarca kişiyle Denizli’nin doğal, kültürel, tarihi ve gastronomik değerleri ile el sanatları eş zamanlı olarak paylaşıldı. Bu paylaşımlar Denizli’nin resmi tanıtım kanallarından biri olan @gezsendenizli sosyal medya hesabında da yer aldı.