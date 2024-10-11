Denizli Devlet Hastanesi’nde 16.00 – 21.00 saatleri arasında belirlenen branşlardaki vardiya poliklinik uygulaması devam ediyor. Muayene olmak isteyen vatandaşlar randevularını ALO 182 nolu telefondan ya da MHRS internet sitesi üzerinden alabiliyorlar.

Denizli Devlet Hastanesi’nde 2001 yılından bu yana başarıyla yürütülen ancak pandemi döneminde ara verilen, Nisan ayı itibariyle tekrar hizmete başlayan vardiya poliklinik hizmeti devam ediyor. Hafta içi her gün 16.00 ile 21.00 saatleri arasında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, İç Hastalıkları, Ortopedi, Nöroloji, Göz, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanında poliklinik hizmetleri yürütülüyor. Vardiya poliklinikleriyle birlikte gün içerisindeki poliklinik yoğunluğunun giderilmesi, yaşlı nüfusun hastane başvurusu için refakatçisine ihtiyaç duymasından dolayı çalışan nüfusun yakınlarına mesai saatleri içerisinde refakat etmede zorluk yaşaması sebebiyle poliklinik hizmeti alamayan hastaların mesai sonrasında, acil servise yönelmek zorunda kalması nedeniyle akşamları acil serviste oluşan hasta yoğunluğunun azaltılması, acil servise başvuran poliklinik hastalarının vardiya polikliniklerine yönlendirilerek ilgili branş hekimine muayene olabilmesi ve acildeki hastaların daha hızlı ve güvenli hizmet alması sağlanıyor.

“Bu hizmet ile hasta yükü de azalmaktadır”

Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk gündüz çeşitli nedenlerden dolayı hastaneye gelemeyen vatandaşların Denizli Devlet Hastanesi’nde vardiya polikliniklerinde muayene olabileceğini söyledi. Müdür Öztürk, “Hasta ve hasta yakınlarının memnuniyetini arttırmak için gündüz çalışan ve hastaneye gelemeyen vatandaşlara yönelik vardiya poliklinik hizmetimiz Denizli Devlet Hastanesi’nde devam ediyor. Rutin mesai saatleri içerisinde hastaneye çeşitli nedenlerle gelemeyen vatandaşlarımız vardiya polikliniklerine gelerek muayene olabilir, tahlil ve tetkiklerini yaptırabilirler. Vardiya poliklinikleriyle birlikte 16.00’dan sonra acil serviste gelen hasta yükü de azalmaktadır. İhtiyaç halinde farklı branşlarda da vardiya polikliniği hizmetini arttırabiliriz. Muayene olmak isteyen vatandaşlarımız MHRS (Merkezi Hekim Randevu Sistemi) veya ALO 182’yi arayarak randevularını alabilirler” dedi.