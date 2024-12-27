Denizli Defterdarlığı, 7440 sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran mükellefleri, yapılandırmanın ihlal olmaması için 31 Aralık Salı gününe kadar Aralık ayı taksitlerini ödemeleri konusunda uyardı.

Denizli Defterdarı Mustafa Özdemirci, yaptığı yazılı açıklamada konuyla ilgili mükelleflere şu bilgeleri verdi, “7440 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödeme seçeneğini seçen mükellefler için yapılandırılan borçların taksit ödemeleri devam etmektedir. Kanunun getirdiği imkanlardan yararlanmaya devam edilmesine rağmen ödenmesi gereken taksitlerden, bir takvim yılında üçten fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda söz konusu Kanun ihlal edilmiş sayılmaktadır. Bu kapsamda, yapılandırmanın ihlal olmaması için 2024 yılında, yapılandırılan borçların üç taksitini süresinde ödememiş veya eksik ödemiş olan mükelleflerin, Aralık ayında ödenmesi gereken 19’uncu taksit ödemesini 31 Aralık 2024 Salı gününe kadar yapması gerekmektedir. Bu nedenle, yapılandırmanın ihlal olmaması için taksitlerin süresinde ödenmesi gerekmektedir” dedi.

Taksit ödemeleri bu noktalardan yapılabilir

Taksit ödemelerini yapmak isteyenleri bilgilendiren Özdemirci, "Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil Uygulaması üzerinden, anlaşmalı bankaların kredi kartları ile anlaşmalı bankaların banka kartları veya banka hesabından, Yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlarla, anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet Bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık), yergi dairesi veznelerine yapılabilir. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya internet adresinden yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekmektedir” diye konuştu.