Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümünde şehri bayrak ve Atatürk posterleri ile donattı. Denizli’de 29 Ekim coşkusunun doyasıya yaşanacağı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Yürüyüşü ve dev konserlerle taçlanacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümünde şehri bayrak ve Atatürk posterleri ile donattı. Denizli’de 29 Ekim coşkusunun doyasıya yaşanacağı Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Yürüyüşü ve dev konserlerle taçlanacak.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde birçok organizasyona imza atacak Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentte bayram coşkusunun doyasıya yaşanması için tüm hazırlıklarını tamamladı. Şehrin ana cadde ve bulvarları başta olmak üzere Denizli’nin birçok bölgesine binlerce Türk bayrağı asan Denizli Büyükşehir Belediyesi şehri kırmızı beyaz renklere bürüdü. Denizli Büyükşehir Belediyesi ayrıca Cumhuriyet’in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün birbirinden özel fotoğraflarının yer aldığı posterleri şehrin çeşitli yerlerine astı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 90 farklı fotoğrafından oluşan posterler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Bu bayram bir başka kutlanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 3 büyük konser düzenleyecek. İlk olarak 28 Ekim Cuma günü saat 20.30’da Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkez’inde Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Klasik Müzik Korosu sahne alacak. 29 Ekim 2022 Cumartesi günü akşamı saat 20.00’de ise 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda Emre Aydın konseri gerçekleşecek. 30 Ekim Pazar günü sürecek konser programı çerçevesinde saat 20.00’de de Emir Can İğrek Denizlililer için sahne alacak. Vatandaşların bayram coşkusunu doya doya yaşayacağı konserler 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda yapılacak.

Onbinler Cumhuriyet Yürüşü’nde buluşacak

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının coşku içinde yapılacağı 29 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da ise onbinlerce Denizlili, Cumhuriyet Yürüyüşü’nde buluşacak. Denizli Valiliği ve Denizli Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği kortej, Bayramyeri Meydanı’ndan başlayacak. 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı’nda son bulacak kortej sonunda Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümüne özel bir gösteri sunulacak. Buradaki dev cam horoz heykeli önünde Denizli Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun 99 kişilik efe grubu halk oyunları gösterisi gerçekleştirecek.

Başkan Zolan’dan kutlama programlarına davet

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yıldönümünü coşkuyla kutlayacaklarını belirterek, tüm hemşehrilerini bayram coşkusunu hep birlikte yaşamaya davet etti. Türk milletinin 99 yıl önce olduğu gibi bugün de aynı inanç, coşku ve heyecan ile egemenliğine sahip çıktığını kaydeden Başkan Zolan, “Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız için kanını döken, canını veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyet Bayramımız yürekten kutluyorum" dedi.