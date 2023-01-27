Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 232 tesisin açılışını gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesinde Denizli’de hazırlıklar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın 232 tesisin açılışını gerçekleştireceği toplu açılış töreni öncesinde Denizli’de hazırlıklar devam ediyor.

Yarın Denizli’de düzenlenecek toplu açılış törenine katılacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşık 18 milyar liralık yatırım bedeli bulunan 232 tesisin açılışını gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda saat 13.00’de tüm vatandaşların davetli olduğu açılış programında Denizlili hemşerileriyle bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış programının ardından saat 15.00’de Kadın Buluşması programına katılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadınlar Buluşması programının ardından ise saat 17.00’de Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde AK Parti Denizli Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katılım sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gerçekleştirilecek toplu açılış töreni öncesinde şehir genelinde hazırlıklar devam ediyor. Öğle saatlerinden itibaren araç trafiğine kapatılan 29 Ekim Bulvarı Özay Gönlüm Meydanı’nda hummalı bir çalışma yürütülüyor. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı bölgede, tören için sahne kurma işlemleri sürüyor.