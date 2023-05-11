Denizli Çözüm Koleji, 2022-2023 eğitim-öğretim yılını tamamlayan ve mezun olan öğrencileri için muhteşem bir mezuniyet töreni düzenledi. Anaokulu, ortaokul ve liseden mezun olan öğrenciler törende keplerini atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Denizli Çözüm Koleji, 2022-2023 eğitim-öğretim yılını başarıyla tamamlayan ve mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Merkezefendi Kültür Merkezinde gerçekleştirilen mezuniyet törenine Denizli Çözüm Koleji Kurucu Ortakları İsmail Kıyak, Gökhan Aydın ve Kadriye Kıyak, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, çocukların mezuniyet sevincine ortak olmak isteyen çok sayıda veli katıldı.

Mezuniyet töreninde öğrencilerin yılsonu için hazırladıkları etkinlikler büyük beğeni toplarken, mezun olan öğrencilere diplomaları ve başarı belgeleri okul yöneticileri ve öğretmenleri tarafından verildi. Öğrenciler hep birlikte kep atarak mezuniyetlerini kutladı, aileleri de çocuklarının heyecan ve mutluluklarına ortak oldu.

“Okulunuza ve birbirinize yürekten bağlı kalın"

Böylesi özel bir günde öğrencilerle, velilerle bir arada olmaktan dolayı mutluluğunu dile getiren ve mezun olan öğrencilerine mesajını aktaran Denizli Çözüm Koleji Kurucu Ortağı İsmail Kıyak, “Değerli velilerimiz, kıymetli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz diploma törenimize hoş geldiniz. Hiç şüphesiz ki çocuklarımız, aldıkları eğitim sayesinde hak ettiği yerlere gelecektir. Onların gelecekteki başarıları, hepimizi gururlandıracaktır. Çocuklarınızla ne kadar gurur duysanız azdır. Siz onlara emek verdiniz, onlarda size başarı sunuyorlar. Bu okulda göstermiş oldukları başarıyı, hayat boyu sürdürecekler. Değerli mezunlar bizler sizleri Atatürk ilkelerine bağlı, çağdaş ve çalışkan bireyler olarak yetiştirdik. Yaşamınızın bundan sonraki aşamalarında bu nitelikleri taşıyın. Var gücünüzle hedefinize odaklanın, büyük hayaller kurun, değerli şeylerin hep kolay elde edilemeyeceğini bilin. Coş çalışmanın gücüne inanın. Fark oluşturun, iz bırakın. Okulunuza ve birbirinize yürekten bağlı kalın. Öğreniminizin bundan sonraki aşamasında her zaman yanınızda olduğumuzu unutmayın. Birlikteliğimiz boyunca varlığınızla her zaman gurur duyduk. Sizlerde Çözüm Kolejli olmanın gururunu içinizde taşıyın. Sizleri seviyor, başarılarınızın devamını diliyoruz. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.