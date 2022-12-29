DENİZLİ(İHA) – Türkiye’de ceviz üretiminde Denizli’yi ilk sıraya çıkartarak ceviz borsasının kurulmasına imkan hazırlamak amacıyla “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme” projesi çerçevesinde ceviz fidanı dağıtımı devam ediyor.

DENİZLİ(İHA) – Türkiye’de ceviz üretiminde Denizli’yi ilk sıraya çıkartarak ceviz borsasının kurulmasına imkan hazırlamak amacıyla “Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme” projesi çerçevesinde ceviz fidanı dağıtımı devam ediyor.

Denizlili üreticilere daha ekonomik ve kaliteli fidan temin edilmesini sağlamak, Denizli’nin Türkiye ceviz üretimindeki yerini ilk sıraya çıkartarak ceviz borsasının kurulmasına imkan hazırlamak amacıyla Denizli Valiliği Koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ticaret Borsası ve Denizli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen "Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme” projesi çerçevesinde, yapılan programda bu yıl ceviz fidanı dağıtımına Acıpayam ve Honaz ilçelerinde gerçekleştirilen törenlerle başlandı. Honaz da düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Çınar, İl Müdür Yardımcısı Saffet Üge, İlçe Müdürü Emre Aşkın, Sivil Toplum Kuruluş temsilcileri ve üreticiler katıldı.

“Amacımız Denizli’yi ‘Ceviz Markalı Şehir’ yapmaktır”

Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Çınar yaptığı açıklamada, “Denizli, Türkiye ceviz üretiminin yüzde 4’ünü karşılamaktadır. Dağıttığımız ceviz fidanları dünyada kabul görmüş çeşitlerden oluşmakta, kurulan kapama bahçelerin kontrolleri teknik personellerimiz tarafından her yıl düzenli olarak yapılmaktadır. Tutma oranları yüzde 80 ile 90 arasındadır. Hedefimiz alan bakımından Türkiye’de ilk sırada olan Denizli’yi, üretim bakımından da en yukarılara taşıyıp ‘Cevizin Başkenti’ , ‘Ceviz Markalı Şehir’ yapmaktır” dedi.

Denizli’de 6 yılda 475 bin ceviz fidanı dağıtılacak

Bu yıl dağıtımı yapılan yaklaşık 40 bin adet ve dağıtılacak olan 15 bin adet fidanla birlikte 6 yılda dağıtılan ceviz fidanı sayısı toplamı 475 bini bulacağı belirtildi. Proje çerçevesince 2022, 2023 dikim döneminde Balıkesir ili Bandırma ilçesinden temin edilen fidanların ilçe bazında dağıtımı başladı. İlk etapta Acıpayam’a 4 bin 120 adet, Çameli 6 bin 170 adet, Serinhisar’da 1 bin 220 adet, Kale 2 bin 10 adet, Beyağaç 1370 adet, Bozkurt 3 bin 10 adet ve merkez ilçede 500 adet dağıtım gerçekleşti. İkinci etapta ise Buldan’da 3 bin 100 adet, Güney 1000 adet, Honaz 4 bin 600 adet, Çardak 1000 adet, Baklan 2 bin 190 adet, Çivril 3 bin 450 ve Tavas 6 bin 200 adet ceviz fidan dağıtımı gerçekleşti.

Babadağ, Pamukkale, Çal ve Bekilli ilçelerine fidan dağıtımı ise en kısa sürede gerçekleştirilmesi planlandığını belirten Tarım ve Orman İl Müdürlüğü; “Fidan dikim öncesinde ve sonrasında çiftçilerin yapması gereken dikim, budama, gübreleme, sulama, zirai mücadele ve kültürel işlemler hakkında eğitimler verilmiş ve bilgilendirme broşürleri dağıtılmıştır.”