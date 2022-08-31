Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarının devam ettiği Denizli-Çardak karayolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, yol yapım çalışmalarının devam ettiği Denizli-Çardak karayolunu kullanacak sürücüleri uyardı.

Karayolları Genel Müdürlüğü, il ve ilçelerde çalışmaların devam ettiği yolların güncel durumunu paylaştı. Bu çerçevede onarım faaliyetlerinin devam ettiği önemli yollardan birisi olan Denizli - Çardak yolunun 46 ila 47 kilometreleri arasında süren yol yapım çalışmaları nedeniyle, ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlandığını açıklandı. Bu nedenle sürücülerin uyarılara dikkat etmeleri istendi. Açıklamada kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları devam eden kesimlerde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması konusunda uyarı yapıldı.