Kırsal kalkınma hamlelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Buldanlı üreticilerin kullanımına sunulmak üzere gübre karma makinesi hibe etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun üreticilere söz verdiği destek projeleri hız kesmeden devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Buldanlı çiftçilerin ihtiyacı olan gübre karma makinesi hibe etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz günlerde Buldanlı çiftçilere katı gübre dağıtım römorku hibe edilmesinin ardından bu kez de gübre karma makinası teslimi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan ilçe koordinatörü Hasan Kocaman tarafından teslim alınan makina, Buldan merkez ve mahallelerinde üretim yapılan çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınma hamlelerin devam ettiğini ve geçtiğimiz günlerde teslim aldıkları katı gübre dağıtım römorku ve ardından gelen gübre karma makinesinin de teslim aldıklarını belirten Buldan İlçe koordinatörü Hasan Kocaman, “Denizli Büyükşehir Belediyemizin destekleri için çok teşekkür ediyoruz. Geçtiğimiz günlerde katı gübre dağıtım römorku verildi. Şimdi de gübre karma makinası verildi. Her ikisi de çiftçilerin hizmetine sunuldu” dedi.