Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayında çocukların doyasıya eğlenmesi için hazırlanan birbirinden güzel etkinlikler tüm hızıyla devam ediyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırladığı "11 Ayın Sultanı Ramazan Etkinlikleri", Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda tüm hızıyla devam ediyor. Miniklerin büyük ilgi gösterdiği etkinlikler, renkli görüntülere sahne olurken etkinliklerde Karagöz-Hacivat gölge oyunu, çocuk tiyatrosu, İbiş ile Memiş, Aşuk ile Maşuk, kukla, meddah, planetaryum ve sihirbaz gösterileri sahneleniyor. Eğlenceli gösterilere çocuklar kadar aileler de büyük ilgi gösteriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk eğlenceleri, Ramazan ayı boyunca her gün hafta içi 17.00-21.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında devam edecek. Geleneksel oyunlar, animasyon gösterileri ve sürpriz etkinliklerle çocuklar için dopdolu bir Ramazan programı sunulacak. Ayrıca etkinlikler belirli tarihlerde Denizli’nin diğer ilçelerinde de gerçekleştirilecek.

Çivril’de Emin Mert Boyacıoğlu sahne aldı

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Çivril’de düzenlenen Ramazan etkinlikleri kapsamında sanatçı Emin Mert Boyacıoğlu dün akşam sahne aldı. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği konserde Boyacıoğlu, sevilen şarkıları seslendirerek izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmak amacıyla düzenlediği etkinlikte, Emin Mert Boyacıoğlu sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Konser boyunca vatandaşlar sanatçının şarkılarına eşlik ederken, etkinlik alanında coşku dolu anlar yaşandı.