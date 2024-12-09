Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Samsun’da düzenlediği 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarına katılan Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı toplam 39 madalya kazanarak şampiyonaya damga vurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından hafta sonu Samsun’da düzenlenen 11 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Ligi Final Müsabakalarına damga vurdu. 41 il ve 185 kulüpten 710 sporcunun katıldığı müsabakalarda Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcuları 8 altın, 12 gümüş ve 19 bronz olmak üzere toplamda 39 madalya kazandı. Yüzme takımı sporcusu Mustafa Kağan Söylev 50 metre sırtüstü stilde Türkiye 13’üncüsü, Emir Aras Tekdemir 100 metre serbest yarışında Türkiye 12’ncisi ve 200 metre sırtüstü stilde Türkiye 6’ncısı olarak büyük bir başarıya imza attı. Denizli Büyükşehir Belediyespor Yüzme Takımı sporcularından 2 kişi A4, 6 kişi A3 barajını geçerek altın madalya almaya hak kazanırken, 12 sporcu A2 barajını geçerek gümüş, 19 kişi de A1 barajını geçerek bronz madalya almaya hak kazandı.