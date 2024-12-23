Denizli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal destek projeleri kapsamında ekonomik zorluklarla boğuşan çiftçilerin maliyetlerini azaltacak mazot desteği başvurularını almaya başladı. 6 Ocak’a kadar sürecek başvurular Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfasından veya DESKİ ilçe hizmet birimlerinden yapılacak.

Tarım ve hayvancılıkta kaliteli ve yüksek ürün verimi elde edilebilmesi için birbiri ardına destek projeleri açıklayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez de ekonomik zorluklarla boğuşan, her geçen gün artan üretici girdi maliyetlerine karşı destek olmak amacıyla çiftçilere mazot desteği verecek. Müracaatların kabul edilmeye başlandığı ve 6 Ocak 2025’e kadar sürecek mazot desteğinden faydalanmak isteyen üreticiler, www.denizli.bel.tr adresinden online olarak veya Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (DESKİ) İlçe Hizmet Birimlerinden başvuru yapabilecek.

Başvuru şartları

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin yapacak olan mazot desteğin şartları ise; “Başvuru yapacak olan üreticinin 2025 yılında yapacak olduğu üretime ait “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS)” kaydı olması gerekmektedir. Desteklemeden aynı hanede yaşayanlardan 1(bir) kişi yararlanacaktır. 2025 yılına ait ÇKS kaydında (kendi malı ya da kiralık) en fazla 20 bin m arazi bulunmalıdır. Her 5 bin m alan için 20 litre mazot desteği verilecektir. 5 bin m için; 20 litre, 5 bin 1 - 10 bin m için; 40 litre, 10 bin 1 - 15 bin m için; 60 litre, 15 bin 1 - 20 bin m için; 80 litre” olacağı açıklandı.

Başvuruların 6 Ocak 2025 tarihinde sona ereceği belirtilirken başvuru formuna ve detaylı bilgilere Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.