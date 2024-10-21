Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin 7’ncisi düzenlediği Denizli Kitap Fuarı’na vatandaşlar akın etti. Türkiye’nin ünlü yazarların katıldığı fuarda imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Denizlililer hafta sonu Büyükşehir Belediyesinin bu yıl 7’ncisini düzenlediği Denizli Kitap Fuarı’na akın etti. Fuarın onur konuğu Ahmet Ümit’ten Ayşe Kulin’e Ataol Behramoğlu’ndan Celal Şengör’e Türkiye’nin en ünlü yazarları imza günü ve söyleşilerle vatandaşlarla buluştu. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi (EGS) Fuar Alanı, hafta sonu fuarın onur konuğu Ahmet Ümit ile İpek Ongun, Defne Ongun Müminoğlu, Banu Tozluyurt, Enver Aysever, Ercan Kesal, Sema Soykan, Emin Çapa, Yusuf Halaçoğlu, İhsan Eliaçık, Dr. Timur B. Davletov, Ataol Behramoğlu, Banu Avar, Celal Şengör, Selim Erdoğan, Timur Soykan, İpek Özbey, Merdan Yanardağ, Prof. Dr. Güney Çeğin ve daha birçok yazarı ağırladı. Denizli merkez ve çevre illerden hafta sonu fuara akın eden vatandaşlar yazarlarla buluşup imza günü ve söyleşilere katıldı. Hayranı oldukları yazarlarla fotoğraf çektirip imza almak isteyen kitapseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

“Cumhuriyet şehri Denizli”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu da fuara katılan vatandaşlar ve yazarları yalnız bırakmadı. Vatandaşlarla birlikte fuarı gezerek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Çavuşoğlu, yazarlarla da bir araya geldi. Fuarın çok güzel ve yoğun geçtiğini belirten Başkan Çavuşoğlu, tüm hemşehrilerini 27 Ekim’e kadar sürecek fuara davet etti. Özellikle gelecek nesillerin kitapla buluştuğunu görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Başkan Çavuşoğlu, ayrıca tüm Denizlilileri “Cumhuriyet şehri Denizli” mottosuyla 9 gün sürecek Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına davet etti.

Yazarlardan fuara tam not

Onur konuğu Ahmet Ümit, fuara çok büyük bir ilgi olduğunu belirterek, büyük bir salonda Başkomiser Nevzat romanının söyleşisini gerçekleştirdiklerini anlattı. İmza standında da muhteşem bir okur topluluğunun kendisini beklediğini aktaran Ümit, “Denizli her zaman okuyan bir il olmuştur. Her zaman geliyorum ama bu sefer daha mutlu bir şekilde geldik Denizli’ye. Okurlarımız da sağ olsunlar bizi yine yalnız bırakmadılar. Bugüne kadarki en büyük kalabalıkla karşılaştım” dedi.

“Beşli Çete” adlı kitabının imza gününe katılan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise, okuma alışkanlığının kazandırılmasının çok önemli olduğunu belirterek, “Edebiyatla çocuklarımızı ve gençlerimizi tanıştırmak ancak böyle organizasyonlarla oluyor. Bu ülkeyi akıl, bilim, kitap, şiir ve sanat kurtaracaktır. Ülkemizde kadınlar ve çocuklar öldürülüyor. Bu cinayetleri ancak sevgiyi, bilimi, aklı çocuklarımıza aşılayarak önleyebiliriz. O yüzden buradayım. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Denizli aydın bir yer”

Yazar Celal Şengör yoğun kalabalığı görünce hayret ettiğini anlatarak, “Demek ki Denizli’de kitaba ilgi çok. Bu beni hakikaten çok memnun etti. Denizli aydın bir yer” dedi. Denizli’nin Müftü Ahmet Hulusi Efendi önderliğinde ilk Milli Mücadele ateşini yaktığını anlatan Şengör, “Bunlar da Ahmet Hulusi Efendi ve arkadaşlarının torunları. Bu beni hakikaten çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. Kitap fuarlarının olmasının, kitap çeşitliliğini göstermesi açısından çok önemli olduğuna vurgu yapan Şengör, şunları kaydetti: “Buraya belli bir konuya ilgi duyarak gelen kişi daha birçok konuyu görür. Dolaysıyla bu hakikaten çok mühim ve ben çok memnun oldum. Denizli gibi küçücük bir yerde bu muazzam kalabalığı görmek insanı ümitlendiriyor” dedi.

“Okur ve yazar buluşursa okur-yazar oluruz”

Yazar Mustafa Balbay, Denizli’nin kitapla barışıklığının kendisi için her zaman çok güzel bir kavuşma olduğunu belirterek, “Okur ve yazar buluşursa okur-yazar oluruz. Okur ve yazar buluşmazsa okur-yazarlık yarım kalır” dedi. Fuarı devam ettiren Denizli Büyükşehir Belediyesini kutlayan Balbay, fuarda olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Yazar Ayşe Kulin çok güzel bir fuarla karşılaştığını belirterek, Denizli’yi çok sevdiğini anlattı. Uzun yıllar önce Vali Recep Yazıcıoğlu döneminde kente geldiğini kaydeden Kulin, “Denizli çok sevdiğim bir şehir. Burada olmak çok güzel, bana büyük bir mutluluk veriyor” diye konuştu.

Yazar Ercan Kesal, benzersiz bir kalabalıkla karşılaştığını işaret ederek, “Denizlililer fuarı ne kadar hasretle beklemişler. Burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.

“Tüm belediyelere örnek olmalı”

Usta şair Ataol Behramoğlu da, böylesine büyük bir kabalalık ve coşku beklemediğini, bunun çok hoşuna gittiğini kaydetti. Kitapçılığın çeşitli nedenlerle giderek zayıfladığını anlatan Behramoğlu, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler dışında büyük kitap evleri kalmadı. Bu kitap fuarları onların yerini tutuyor. Gerçekten burası bir bayram yeri, bir kitap şöleni gibi. Demokrat ve çağdaş belediyelerimizin bu konuda hizmetleri çok önemli. Bütün belediyelere de örnek olmalı diye düşünüyorum” dedi.

Timur Soykan, Denizli’de sürpriz bir enerji olduğunu vurgulayarak, daha büyük şehirlerde gittiği kitap fuarlarında bu kadar yoğun ilgi ile çok az karşılaştığını söyledi. Denizli’nin kitaba karşı çok duyarlı bir il olduğunu belirten Soykan, “Denizli’nin bu konuda çok güzel bir geleneği var. Artık daha aydın bir zihniyet tarafından yönetildiği için Denizli biliyoruz ki daha aydın ve daha güzel olacak” diye konuştu.

“Kitap var oldukça toplumlar yaşar”

Yazar İhsan Eliaçık, daha önce de Denizli’de fuara geldiğini ancak bu gelişinde organizasyonun çok daha kalabalık olduğunu belirtti. İyi bir organizasyon olduğunu işaret eden Eliaçık, “Biz yazarlar, düşünce adamları için kitap fuarları ormanda nefes almak gibidir. Çok memnun oldum. Belediye Başkanına ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Timur Davletov da Denizli’ye ikinci gelişi olduğunu ifade ederek, “Bu sefer daha çok etkilendim. Çok sevindiricidir ki bugün burası kaynıyor. Çok kalabalık. Bu zaten umut verici bir şey. Eğer bir toplumun kitaba ilgisi büyükse geleceğe ilişkin de umutları var demektir. Kitap var oldukça toplumlar yaşar diye düşünüyorum. Emeği geçen herkse teşekkür ediyorum” diye konuştu.