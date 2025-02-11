Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen mobil ikram aracı, soğuk kış günlerinde vatandaşların içini ısıtıyor. Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, İncilipınar ve Topraklık Mahallesi semt pazarlarında mobil ikram aracında pazarcı esnafı ve vatandaşlara sıcak çorba ikram etti.

Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde gerçekleştirdiği uygulama, sadece pazar yerleriyle sınırlı kalmadı. Mobil çorba ikram aracı, Pamukkale Üniversitesi ve Delikliçınar Meydanı’nda da vatandaşlara ve öğrencilere hizmet sundu. Vatandaşlarla bir araya gelerek çorba dağıtımına katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’na Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Veysel Danacıoğlu da eşlik etti. Sabah erken saatlerde pazarcı esnafı ve vatandaşla buluşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu geleneksel olarak yapılan pazar duasına da katıldı.

"Denizli’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek"

Dayanışma ve paylaşmanın önemine vurgu yapan Başkan Çavuşoğlu, "Hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Soğuk günlerde içlerini ısıtacak bu küçük ama anlamlı ikramlarımızla bir nebze de olsa destek olmaktan mutluluk duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal projelerle vatandaşlarımızın her zaman ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam edeceğiz. Denizli’de kimse kendini yalnız hissetmeyecek. Bu tür uygulamalarımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi. Mobil ikram aracı, her gün belirli noktalarda hizmet vermeye devam edecek. Denizli Büyükşehir Belediyesinin sosyal projelerle vatandaşların hayatına dokunmaya devam edeceği belirtildi.