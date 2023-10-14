Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapısını tamamladıkları Sevindik Mahallesi’nde hayata geçirdikleri sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, alt yapısını tamamladıkları Sevindik Mahallesi’nde yaptıkları sıcak asfalt çalışmalarını inceledi. Başkan Osman Zolan’a Denizli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Aydın, Fen İşleri Dairesi Başkanı Nuriye Çevni, Sevindik Mahallesi Muhtarı Yaşar Beşparmakkaya ve beraberindekiler eşlik etti. Başkan Zolan ilk olarak Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde kalan Ankara yolu ile Eskihisar Mahallesi arasında bağlantıyı sağlayan yolda yaptıkları sıcak asfalt çalışmasını inceledi. Burada bir süre asfalt serim makinesi kullanan Başkan Zolan, çalışanlara kolaylıklar diledi. Sevindik Mahallesi’nde çok uzun yıllar önce yapılan altyapının ömrünü tamamlaması dolayısıyla her gün arıza ve patlaklar yaşandığını anlatan Başkan Zolan, bu nedenle içme suyunun yüzde 65’nin toprağa karıştığını ve eski hatların artık iş göremez hale geldiğini anlattı.

Altyapısıyla, üstyapısıyla örnek mahalle Sevindik

Vatandaşların yoğun talebi üzerine bölgenin altyapısını baştan aşağı değiştirdiklerini, bu sırada yol konforunun da bozulduğunu hatırlatan Başkan Zolan, “Ayrıca çok arzu ettiğimiz doğalgaz da mahallemizde her eve ulaştı. Tüm bu çalışmalar sırasında dokunulmadık yer, kazılmadık sokak kalmadı. Onun için üstyapı çalışması başlattık ve tamamlamak için de gayret sarf ediyoruz” dedi. Sevindik’in altyapısıyla, üstyapısıyla örnek bir mahalle haline geldiğini kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Vatandaşlarımız huzurlu, rahat bir şekilde burada hayatlarını sürdürsün istiyoruz. Tabii ki sadece Sevindik Mahallemizde değil Denizli’mizde ihtiyaç duyan bütün mahallelerimizde altyapı ve üstyapıya girerek vatandaşlarımıza yakışır konforu ve güzelliği sunmak için gayret sarf ediyoruz.”

“Torunlarımızın, torunlarının kullanacağı işleri inşa ettik”

Alt ve üstyapı çalışmaları sırasında en büyük destekçilerinin mahalle sakinleri olduğunu kaydeden Başkan Zolan, “Destek veren, sabır gösteren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Artık bundan sonra bu mahallede 50 yıl, 100 yıl böyle bir inşaat söz konusu olmayacak. Torunlarımızın, torunlarının kullanacağı işleri inşa ettik. Bizim için esas olan gelecek nesillere sorun değil güzellik bırakmak. Onların sorun yaşamaması ve şehrimizin güvenle geleceğe koşması için gayret sarf ediyoruz. Allah yolumuzu açık etsin. Ben tüm emek verenlere, çalışma arkadaşlarıma ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.