Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. 5 milyar 936 milyon TL’lik toplam bütçe ile Denizli’de pek çok hizmet ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yapılacağını ifade eden Başkan Zolan, "Bütçemiz Denizli’mize güzellik ve hayırlar getirsin" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2023 yılı bütçeleri kabul edildi. 5 milyar 936 milyon TL’lik toplam bütçe ile Denizli’de pek çok hizmet ve vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışma yapılacağını ifade eden Başkan Zolan, "Bütçemiz Denizli’mize güzellik ve hayırlar getirsin" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantıda Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin 2023 yılı performans programları ve 2023 yılı bütçeleri görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir DESKİ’nin 2023 yılı toplam bütçeleri, performans programları ile 19 ilçenin bütçeleri oylanarak kabul edildi. Bu çerçevede Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 4 Milyar 226 milyon TL, Büyükşehir DESKİ’nin bütçesi ise 1 Milyar 710 milyon TL olmak üzere rekor bir seviye ile toplamda 5 milyar 936 milyon TL olarak belirlendi.

"19 ilçemizin bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kabul edilen bütçenin 2023 yılının planlaması olduğuna dikkati çekerek, kente hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkan Osman Zolan, "19 ilçemizin bütçesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bütçemizin tüm ilçelerimize, şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. İnşallah 2023 yılı bütçemiz çok güzel hizmetleri ve vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmede en üst seviyede gerçekleşir. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Denizli’mizin yarını bugünden daha güzel olsun"

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ’nin genel kurulunda da konuşan Başkan Zolan, Denizlililerin ihtiyaçları doğrultusunda gece gündüz demeden çalıştıklarını belirterek, "2023 yılı bütçemizin, şehrimize, insanlarımıza hayırlı olsun. Şehrimize hizmet etmek için güzel bir boyutta hazırlanan bütçeyi gerçekleştirmeyi Allah’ım bizlere nasip etsin. Destek ve katkı veren, çalışan, emek veren tüm arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Denizli’mizin yarını bugünden daha güzel olsun. El birliğiyle hizmet etmeyi Allah’ım nasip etsin" diye konuştu.