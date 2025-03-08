Denizli Büyükşehir Belediyesi, zeytin yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve üreticilere sertifikalı fidan kullanma alışkanlığının kazandırılması amacıyla kent genelinde başlattığı fidan dağıtım sürecini kent merkezine taşıdı.

Kent genelinde toplam 46 bin 595 zeytin fidanı dağıtılırken, bu sürecin bir ayağı da merkez mahallelerde gerçekleşti. Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent sakinlerini tarımsal üretime teşvik etmek, dayanışmayı artırmak ve yerel ekonomiyi güçlendirmek amacıyla önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu kapsamda Kayıhan, Dokuzkavaklar, Karşıyaka, Akhan, Eskihisar, İlbade, Sevindik ve Sümer Mahalleleri’nde vatandaşlara ücretsiz olarak zeytin fidanları ulaştırıldı. Dağıtımın, hem kentsel tarımı teşvik etmek hem de yeşil alanları artırarak çevreye katkı sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edildi.

Vatandaş memnun

Ücretsiz olarak dağıtılan fidanları alan vatandaşlar, projeden duydukları memnuniyeti dile getirirken, kendi bahçelerinde ya da uygun alanlarda bu fidanları yetiştirerek üretime katkıda bulunmayı hedeflediklerini ifade etti. Denizli’de tarımsal üretimi artırmayı amaçlayan bu tür projelerin ilerleyen dönemlerde de sürdürüleceği ve farklı türlerdeki fidan desteklerinin de değerlendirileceği kaydedildi.