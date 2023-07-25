Denizli Büyükşehir Belediyesi, YKS’ye giren gençlere yönelik desteklerine devam ediyor. 27 Temmuz’da YKS Tercih Danışmanlığı hizmetine başlayacaklarını bildiren Başkan Osman Zolan, “Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençler bizim geleceğimiz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) geride bırakan gençlerin şuurlu ve doğru bir şekilde üniversite tercihlerini yapabilmeleri için ücretsiz YKS Tercih Danışmanlığı hizmeti verecek. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin uzun yıllardır sürdürdüğü Eğitim İçin El Ele Projesi çerçevesinde verilecek ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti, 27 Temmuz 2023 Perşembe günü 10:00-17:00 saatleri arasında Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Salon 5’de verilecek. 8 Ağustos’a dek sürecek hizmetten faydalanmak isteyen gençlerin belediye ait telefondan randevu almaları gerektiği ifade edildi.

“Gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gençlerin talep ve ihtiyaçları istikametinde çalışmalar gerçekleştirmeye devam ettiklerini vurguladı. Başkan Zolan, “Kent Konseyi Gençlik Meclisimizin uzun yıllardır sürdürdüğü Eğitim İçin El Ele projesi çerçevesinde gençlerin almış oldukları YKS puanına, hedefledikleri bölüm ve üniversitelere uygun bir şekilde gidebilmesi için alanında uzman tercih danışmanlarımızca ücretsiz danışmanlık hizmeti vereceğiz. Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman gençlerimizin yanındayız. Gençler bizim geleceğimiz, gözbebeğimiz. Onların her zaman mutlu ve başarılı olmalarını istiyoruz. Tüm gençlerimiz inşallah arzu ettikleri üniversitelere yerleşir” temennisinde bulundu.