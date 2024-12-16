Denizli Büyükşehir Belediyesi, Hz. Mevlana’nın Hakk’a vuslatının 751. Yıl Dönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Tüm vatandaşların davetli olduğu program 17 Aralık Salı günü saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, büyük düşünür ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin Rumi’nin Hakk’a vuslatının 751. yıldönümü dolayısıyla anma programı düzenleyecek. Denizli Büyükşehir Belediye Konservatuarı’nın gerçekleştireceği program 17 Aralık Salı günü saat 20.00’de Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda yapılacak. Programda Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Türk Tasavvuf Musikisi Korosu, ilahiler söyleyecek, kasideler okuyacak. Tüm vatandaşların davetli olduğu programda tasavvuf musikisinin eşsiz eserleri seslendirilecek ve semazenlerin kendine has danslarıyla katılımcılara maneviyat dolu anlar yaşatılacak.