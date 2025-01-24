Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk basınının ve düşünce hayatının unutulmaz isimlerinden Uğur Mumcu’yu, vefatının 32. yıldönümünde özel bir programla anacak.

Program, Gazeteci-yönetmen Nebil Özgentürk’ün sunumuyla Uğur Mumcu’nun yaşamını ve fikirlerini ele alan “Bir keskin ve ölümsüz kalem, Uğur Mumcu’yu anıyoruz” başlıklı belgesel gösterimiyle başlayacak. Özgentürk’ün Uğur Mumcu’nun düşünce dünyasına ışık tutacağı özel konuşmasıyla devam edecek etkinlik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından hazırlanmış özel bir konserle taçlanacak. 25 Ocak Cumartesi günü saat 20.30’da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonunda ücretsiz gerçekleştirecek etkinlikle ilgili rezervasyon Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet adresinden yapılabilecek.

“Mumcu, halkın vicdanıydı”

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, bu özel anma programına tüm hemşehrilerini beklediklerini ifade ederek, Uğur Mumcu’nun yalnızca bir gazeteci değil, aynı zamanda adalet, demokrasi ve özgürlük mücadelesi veren bir düşünce insanı olduğunu belirterek şunları söyledi, “Uğur Mumcu’nun kalemi, hakikatin gücü ve halkın vicdanıydı. Onun açtığı yolda bağımsız ve özgür bir gelecek için çaba göstermeye devam edeceğiz. Bu anlamlı gecede, halkımızı büyük bir fikir insanını anmak ve anlamak için bir araya gelmeye davet ediyorum” dedi.