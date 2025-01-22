Denizli Büyükşehir Belediyesi, evlerde kullanılmayan oyuncakları, çocuk gelişim merkezlerinde eğitim alan çocuklarla buluşturmak amacıyla anlamlı bir sosyal sorumluluk kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında, bağışlanan oyuncaklar belediyeye ait Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerine teslim edilebilecek.

Her bağışlanan oyuncak, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile başka bir çocuğa mutluluk taşıyacak. “Evlerde artık oynanmayan oyuncakların bir başka arkadaşını sevindirebileceğini unutmayın” çağrısı ile anlamlı ve dayanışma içeren bir sosyal sorumluluk kampanyası başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, söz konusu kampanya ile çocuklar arasında paylaşma duygusunu pekiştirecek. Denizlililer yeni, kullanılmış ya da artık kullanılmayan oyuncakları Denizli Büyükşehir Belediyesi Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezlerine getirerek bu anlamlı kampanyaya destek olabilecek.

Oyuncak Bağış Noktaları:

Pelitlibağ Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi

Adres: Pelitlibağ Mah. Hürriyet Cad. No:126 Pamukkale

Aktepe Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi

Adres: Aktepe Mah. 2421 Sk. No:50 Pamukkale

Karşıyaka Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi

Adres: Karşıyaka Mah. Ankara Bulvarı No:150 Merkezefendi

Selçukbey Güneşli Günler Çocuk Gelişim Merkezi

Adres: Selçukbey Mah. 650 Sk. No:3 Bulvarı Merkezefendi

Bağış yapmak isteyen vatandaşlar, belirtilen adreslerdeki merkezlere oyuncaklarını teslim edebilir. Kampanyayla ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na başvurabilir ya da 0258 280 27 66 numaralı telefondan bilgi alabilecek.