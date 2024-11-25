Denizli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde unutulmaz bir konser ve defile düzenledi. Cumhuriyet temalı defile büyük beğeni toplarken, öğretmenler 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkıları hep bir ağızdan söyledi. Programda konuşan ve öğretmenlerin önemini dile getiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarılmasının en büyük mimarı sizlersiniz” dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü’nü birbirinden güzel etkinlik ve programla kutlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaz bir konser ve defile düzenledi. Programda ilk olarak Zekiye Yaşar’ın hazırladığı Cumhuriyet Defilesi düzenlendi. Kızılcabölük kumaşından dokunan Cumhuriyet temalı kıyafetlerin beğeniye sunulduğu defilede Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün resminin dokunduğu elbise dikkat çekti. Cumhuriyet dönemi, zeybek ve modern dans gösterileriyle renklendirilen defile izleyenler tarafından büyük beğeni topladı.

Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programa, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Denizli İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, ilçe belediye başkanları, davetliler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

90’lı yılların efsane şarkıları öğretmenler için söylendi

Daha sonra Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı Kent Orkestrası Öğretmenler Günü Konseri gerçekleştirdi. Şef Orhan Dikici yönetiminde, Hakan Eyiden’in solistliğinde düzenlenen konserde 90’lı yıllara damga vuran efsane şarkılar seslendirildi. Öğretmenlerin dillere pelesenk olan şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiği konser unutulamaz anlara sahne oldu. Başkan Çavuşoğlu gecenin sonunda defileyi hazırlayan Zekiye Yaşar ile şef Orhan Dikici ve solist Hakan Eyiden’e plaket takdim etti.

“Bizlere doğruyu, güzeli, aydınlığı, paylaşmayı ve dayanışmayı öğreten öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız”

Başkan Çavuşoğlu, gecede yaptığı konuşmada defile ve konser için emek veren herkese teşekkür ederek, “Ülkemizin kurucusu ve kurtarıcısı Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, kendisi için değil halkı ve gelecek nesiller için mücadele eden, bizlere doğruyu, güzeli, aydınlığı, paylaşmayı ve dayanışmayı öğreten öğretmenlerimiz, iyi ki varsınız. Bu gece sizlerle beraber olmak bizim için mutlulukların en büyüğü” dedi.

“Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarılmasının en büyük mimarı sizlersiniz”

Babasının da bir öğretmen olduğunu açıklayan Çavuşoğlu, “Bir kişinin dahi hayatını değiştirebilmenin en önemli örneği olan öğretmen bir babanın evladı olmak gerçekten büyük bir gurur kaynağı. Ve biz inanıyoruz ki, her türlü yokluğa ve zorluğa rağmen yeniden küllerinden doğmuş bir Cumhuriyet’in gelecek nesillere aktarılmasının en büyük mimarı sizlersiniz. Bir kez daha Öğretmenler Gününüzü kutluyorum” diye konuştu.