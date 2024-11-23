Denizli Büyükşehir Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlere sürpriz yaptı. Denizli Bilim Merkezi’nde Eğitmen Atölyelerine katılan öğretmenler keyifli bir gün geçirdi.

24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında öğretmenlere sürpriz yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Bilim Merkezi’nde öğretmenlere özel bir program hazırladı. Sabah ve öğleden sonra olmak üzere 4 ayrı seansta düzenlenen programlara ücretsiz olarak katılan öğretmenler farklı atölye çalışmalarıyla keyifli bir gün geçirdi. Özellikle bilim ve teknolojiye meraklı öğretmenlerin ilgi gösterdiği programda ilk olarak Genetik ve Kodlama Atölyesi’ne katılan eğitimciler Hama Boncuk Atölyesi’nde farklı bir deneyim yaşadı. Boncuklardan kendilerine anahtarlık yapan öğretmenler daha sonra Dayanıklı Ev Tasarım Atölyesi ve son olarak Napier’in Kemikleri Atölyesi’ne katıldı.

Katılım belgeleri verildi

Keyifli geçen atölyelerin ardından planetaryumda kendileri için 3 boyutlu olarak hazırlanan “Dünya Gezegeninin Doğuşu” adlı filmi izleme imkanı bulan öğretmenlere atölye eğitimlerinin ardından katılım belgeleri verildi. Eğitmen Atölyeleri programına katılan eğitimciler 24 Kasım Öğretmenler Günü arifesinde utulmaz bir gün geçirdi.