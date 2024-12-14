Denizli Büyükşehir Belediyesi, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 274 öğrenciye kaynak kitap dağıtımı gerçekleştirdi. Kitaplar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun da katıldığı bir etkinlikle öğrencilere teslim edildi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitimde öğrencilerin başarısını artırmak için önemli bir adıma imza attı. Bu kapsamda Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen bir etkinlikle Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 274 öğrenciye kaynak kitap desteği gerçekleştirildi. Kaynak dağıtım törenine katılan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, öğrencilere kitaplarını teslim ederken başarı dileklerinde bulundu. Veliler ve öğrenciler, belediyenin sağladığı bu destekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, eğitime verilen bu katkının gençlerin geleceğine ışık tuttuğunu ifade etti.

SINAVA HAZIRLIKTA BÜYÜKŞEHİR FARKI

Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerin başarısını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Atalar, Kayıhan, Karaman, Gökpınar, Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Yenişehir ve Anafartalar Mahalleleri’nde bulunan Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde toplam 1251 öğrenciye konu anlatımı ve deneme sınavları düzenleniyor. Özellikle Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlanan lise ve mezun öğrenciler, Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde hayallerine ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. 11. ve 12. sınıf öğrencileri ile mezunlar için düzenlenen programlar kapsamında, 14 Aralık’tan itibaren her ay deneme sınavları yapılacak.

“GENÇLERİMİZİ UMUTLU YARINLARA HAZIRLAMAK EN BÜYÜK GÖREVİMİZ”

Kaynak dağıtım etkinliğinde konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, belediye olarak gençlerin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, “Gençlerle bir arada, dayanışma içinde, onların geleceğe umutla bakmaları için çıktıkları bu yolda gençlerin yanında olmak bizim için mutlulukların en büyüğü. Bu yolculuğunuzda size eşlik eden arkadaşlarımızla, öğretmenlerimizle ve diğer çalışanlarımızla birlikte sizlere güzel ve umutlu yarınları hazırlamak bizim en büyük görevimiz. Bizler istersek bu ülkenin kaderini de bu şehrin kaderini de hep birlikte değiştiririz. Umut ediyorum hepinizin bu yolculuğu başarıyla taçlansın” ifadelerini kullandı.

