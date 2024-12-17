Denizli Büyükşehir Belediyesi, eğitim alanında sosyal destek projelerine bir yenisini daha ekledi. Sosyal belediyecilik projeleriyle örnek olmaya devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik beslenme desteği programını başlattı.

Program kapsamında, eğitim gören birinci sınıf öğrencilerine sağlıklı beslenme çantaları dağıtımı başladı. Sürekli artan gıda fiyatlarından en çok etkilenen dar gelirli, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının beslenme sorunu yaşamaması için başlatılan projenin kısa süre içerisinde kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de gerçekleştirileceği belirtildi. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hazırlanan beslenme çantaları içerisinde temel beslenme ürünlerinin yanı sıra, çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine katkı sağlayacak dengeli ve sağlıklı beslenmeye yardımcı sağlıklı gıdaların da yer aldığı vurgulandı.

Sosyal belediyecilik dertlere derman oluyor

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik anlayışıyla gayret ettiklerini, geleceğin teminatı çocuklara destek olmak için Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından hazırlanan önemli bir projeyi başlattıklarını söyledi. Başkan Çavuşoğlu “Ekonomik şartlar her ailemizin özellikle sağlıklı besin ve gıdaya ulaşmasını zorlaştırıyor. Geleceğimizin sahibi çocuklarımıza beslenme desteğimizi başlattık. Kısa bir süre sonra başta kent merkezimiz olmak üzere tüm ilçelerimizde ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bu desteğimizi ulaştıracağız. Özellikle okul çağındaki çocuklarımızın sağlıklı gelişimleri ve zihin açıklığı için sağlıklı gıdaya ihtiyaçları var. Çocuklarımızın bu eksikliği hissetmesini istemiyoruz. Ailelerimiz beslenme desteğimizle çocuklarını okula sağlıklı besinlerle gönderecek. Evlatlarımızın sağlığı, sıhhati bizim için her şeyden daha önemli ve kıymetlidir. Tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Çocuklarımız şehrimizin, ülkemizin geleceğidir, onlar için ne yapsak azdır” dedi.

Başkan Çavuşoğlu, ihtiyaç sahibi tüm ailelere ulaşmayı hedeflediklerini ve bu tür projelerle Denizli’de eğitim hayatına katkı sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.