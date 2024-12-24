Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentte kazı çalışmaları devam eden Laodikya, Tripolis Antik Kentleri ile Beycesultan, Aşağıseyit ve Ekşi Höyükleri Kazı Başkanlıklarına maddi destek sağlama konusunda protokol imzaladı. 1 milyon 125 bin liralık maddi desteğin kültür turizmi için can suyu olacağını belirten Başkan Çavuşoğlu, “Geçmişimize sahip çıkarak aynı zamanda geleceğimize sahip çıkıyoruz” dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Laodikya, Tripolis Antik Kentleri ile Beycesultan, Aşağıseyit ve Ekşi Höyükleri Kazı Başkanlıkları arasında bilimsel kazı çalışmalarına destek verilmesine ilişkin ortak hizmet protokolü imzalandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesinde gerçekleştirilen imza törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüdaverdi Otaklı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Başkurt, Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek, Tripolis Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bahadır Duman, Beycesultan Höyüğü Kazı Başkanı Prof. Dr. Eşref Abay, Aşağıseyit Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Erim Konakçı ile Ekşi Höyük Kazı Başkanı Doç. Dr. Fulya Dedeoğlu Konakçı katıldı.

“Denizli’nin turizm potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz”

Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak kentin tarihi, kültürel ve turizm zenginliklerini ortaya çıkarmak ve tanıtılması konusunda çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, “"Denizlimizin sahip olduğu tarihi zenginliklerin farkındayız. Laodikya, Tripolis gibi antik kentler ve höyüklerde sürdürülen kazı çalışmaları, bu eşsiz mirasın gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Denizli’nin turizm potansiyelini daha da artırmayı hedefliyoruz. Geçmişimize sahip çıkarak aynı zamanda geleceğimize sahip çıkıyoruz. Denizlimizin tarihini yaşatmaya ve bu zenginliği turizme kazandırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesine teşekkür

Laodikya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Celal Şimşek de Laodikya, Tripolis Antik Kentleri ile Beycesultan, Aşağıseyit ve Ekşi Höyükleri Kazı Başkanlıklarına verilen maddi destekten dolayı teşekkürlerini sundu. Konuşmaların ardından ortak hizmet protokolü imzalandı.