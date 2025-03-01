Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsalda kalkınmayı ve sosyal refahı arttırmak amacıyla alanında uzman kişilerin katılarak fikirlerini paylaştığı “Kentimizde Kırsal Kalkınma ve Sosyal Refah” konulu bilgi paylaşım toplantısı düzenledi.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanlarda yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma süreçlerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması, teknolojik ve yeniliği kırsal ile buluşturarak kırdan kente göçün azaltılması ile ilgili alanında uzman kişilerin katılarak fikir alışverişinde bulunduğu “Kentimizde Kırsal Kalkınma ve Sosyal Refah” konulu bir bilgi paylaşım toplantısı düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun katılım sağladığı toplantıya Denizli Büyükşehir Belediyesi bürokratları, çeşitli üniversitelerden katılım sağlayan akademisyenler, kooperatif ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Prof. Dr. Kamil Orhan’ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği toplantıda Prof. Dr. Tayfun Özkaya, Doç. Dr. Nagihan Durusoy Öztepe, Prof. Dr. Bülent Topuz ve Dr. Öğr. Üyesi Radiye Canan Bağış kırsal kalkınma ve sosyal refah ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdi. İki bölümden oluşan toplantının ilk bölümünde “Kırsal Kalkınma” ele alınırken ikinci bölümde ise “Kırsalda Sosyal Refah ve İstihdam” konusu değerlendirildi.

Toplantının ilk bölümünde kent ile kırsal arasında bir bütünleşme sağlanarak kırsal alanların sosyal ve çevresel sürdürülebilirliği üzerinde durulurken ikinci bölümde ise kırsal bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi bireylerin ve toplulukların yaşam kalitesinin arttırılması, ekonomik ve sosyal açıdan güçlenmelerinin sağlanması, toplumsal eşitsizliklerin azaltılması konuları hakkında alanında uzman katılımcılar tarafından fikir alışverişinde bulunuldu.

