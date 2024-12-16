Eğitimde başarıyı artırmayı hedefleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Etkinlik Merkezleri’nde hayata geçirdiği eğitimde destek projesi ile ilk deneme sınavını gerçekleştirdi. Her ay yapılacak olan deneme sınavlarının eğitim dönemi sonuna dek süreceği ve sınavlarda dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verileceği belirtildi.

Aktepe, Atalar, Kayıhan, Karaman, Gökpınar, Mehmet Akif Ersoy, Fatih, Yenişehir ve Anafartalar Mahalleleri’nde bulunan Sosyal Etkinlik Merkezleri, 2024-2025 eğitim-öğretim yılında da eğitime katkı sunmaya devam ediyor. Sosyal Etkinlik Merkezlerine kayıtlı 1251 ilkokul, ortaokul, lise ve mezun öğrenciye konu anlatımının yanı sıra, her ay düzenli olarak deneme sınavları yapılacağı vurgulandı.

Eğitimde başarıyı artırmayı hedefleyen bu kapsamlı programın ilk deneme sınavı geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleştirildi. 4,5,6,7,8. sınıf ve YKS’ye hazırlanan mezun öğrencilerin ter attığı deneme sınavı gerçeğini aratmadı. 416 öğrencinin katılım sağladığı deneme sınavında gençlerin sınav heyecanını aşması ve motivasyonlarının arttırılması amaçlanıyor. Haziran ayına dek sürecek deneme sınavlarında dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilerek başarıları ödüllendirilecek.