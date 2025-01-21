Denizli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında toplumun tüm kesimlerine hitap etmeye devam ediyor. Çölyak hastalarının sağlıklı ve güvenilir gıdalara erişimi için glütensiz gıda paketi desteği müracaatları başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, özel durumları nedeniyle ömür boyu diyet zorunluluğu olan çölyak hastalarına destek olmak amacıyla glütensiz gıda ürünlerinden oluşan özel gıda paketi desteği sunacak. Sosyal Hizmetler Dairesi tarafından çölyak hastalarının yeterli ve dengeli beslenmelerine yardımcı olmak amacıyla zor bulunan ve yüksek fiyatlara satılan glütensiz gıda ürünlerinden oluşturulan temel ihtiyaç paketi uygun şartları taşıyan çölyak hastalarına verilecek. Bu destekten faydalanmak isteyen vatandaşlar 26 Ocak’a kadar Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin internet sayfası üzerinden başvuru yapabilecek. Söz konusu destekten faydalanmak için Denizli ili sınırları içinde yaşayan, çölyak hastalığına ait sağlık raporu olan ve en fazla iki asgari ücret geliri olan hastalara glütensiz gıda yardımı yapılabileceği ifade edildi.