Denizli Büyükşehir Belediyesi, Çameli ilçesinde örtü altı sera üreticilerine zararlılara karşı sarı yapışkan bantı desteği ve hibeli silajlık mısır tohumu dağıtım töreni gerçekleştirdi.

Denizli’de üretim yapan seracıların, zararlılara karşı mücadelesi için özel bir proje başlatan Denizli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilerin yüzünü bir kez daha güldürdü. Çameli ilçesinde örtü altı sera üreticilerine zararlılara karşı sarı yapışkan bantı desteği ve hibeli silajlık mısır tohumu dağıtım törenine Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, mahalle muhtarları, ilçe tarım müdürü ve çiftçiler katıldı.

“Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ederiz”

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, “İlçemizde 800 dekar alanda kullanılacak sarı yapışkan tuzak desteği ile çiftçilerimizin örtü altında karşılattığı sorun olan beyazsinek, thiripsiler ve yaprak bitkileri gibi zararları sarı yapışkan tuzakla bertaraf edilecek kaliteli üretim yapacaklar. Aynı zamanda ilçemizdeki 500 üretici çiftçimize hibeli silajlık mısır tohumu dağıtımı yapıldı. Desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Zolan’a teşekkür ederiz. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun bereketli bir sezon diliyorum” dedi.