Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, lise ve dengi okul düzeyinde eğitim alan öğrencilere 2023-2024 eğitim öğretim döneminde toplam 25 milyon TL öğrenim yardımı vereceklerini müjdeledi. Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki 5 bin öğrenciye aylık 500 TL olmak üzere 10 ay boyunca öğrenim yardımı yapacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündemin 16’ncı maddesinde yer alan Denizli il sınırları içerisinde ikamet eden lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrencilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılında yapılacak öğrenim yardımı konusuna ilişkin Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’ın yazılı önergesi görüşüldü. Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2023-2024 eğitim öğretim döneminde yapacağı öğrenim yardımının önceki yıla göre yüzde 100 oranında artırıldığı belirtildi. Yeni dönemde kent genelindeki 5 bin lise ve dengi okullarda eğitim alan öğrenciye aylık 500 TL olmak üzere 10 ay boyunca toplamda 25 milyon TL öğrenim yardımı yapılacak.

Gençlere nefes olacak

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, uzun yıllardan beri Denizli’de eğitim alan gençlere öğrenim yardımında bulunduklarını söyledi. Bu yıl 5 bin lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciye ayda 500 TL olmak üzere 10 ay boyunca öğrenim yardımı yapacaklarını işaret eden Başkan Zolan, “Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnşallah öğrenim yardımımızın gençlerimize nefes olmasını, katkı sağlamasını diliyorum” dedi. Eğitim için her türlü fedakarlığı yapmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Zolan, “Gençlerimizi ne kadar donanımlı hale getirip geleceğe hazırlarsak şehrimiz ve ülkemiz de bundan kazançlı çıkacaktır. Tüm imkanlarımızla gençlerimize desteğimizi sürdüreceğiz” diyerek öğrenim yardımının hayırlı uğurlu olmasını diledi.