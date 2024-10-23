Denizli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yılı kapsamında düzenlediği “Destanların Dansı ” adlı tiyatral dans gösterisi ile unutulmaz bir geceye imza attı. Muhteşem gecede, sanatseverler Türk milletinin kültürel zenginlikleri harmanlanarak hazırlanan özel gösteriyi soluksuz izledi.

Cumhuriyet’in 101. kuruluş yıldönümünü coşku içinde kutlanması için sayısız etkinlik ve programa imza atan Denizli Büyükşehir Belediyesi, muhteşem bir gösteriye ev sahipliği yaptı. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Destanların Dansı adlı tiyatral dans gösterisine, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli, Genel Sekreter Yardımcıları Özgür Başkurt, Onur Yılmaz, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mehmet Selçuk, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Unutulmaz gecede, sanatseverler Nuh Tufanı’ndan Çanakkale Destanı’na kadar Anadolu ve Kafkas halklarının eşsiz tarihini, göz alıcı kostümler, her dans için özenle hazırlanmış koreografiler ve birbirinden özel müziklerle hazırlanmış gösteriyi soluksuz izledi. Muhteşem gecenin sonunda izleyiciler sanatçıları ayakta alkışladı.

“Cumhuriyet Şehri Denizli”

Program öncesi bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, içerisinde bulundukları haftanın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli haftalarından biri olduğunu söyledi. Başkan Çavuşoğlu, “Biz Cumhuriyeti ve Cumhuriyeti kuranlara sahip çıkarak, aşkla bağlı olmamız gerekiyor. Onların emanetine sahip çıkmak, günü geldiğinde adını anarak değil gerçekten bir bayram coşkusuyla herkesin hissedebildiği şekilde kutlayarak onlara olan borcumuzu en azından bir nebze de olsa ödeyebiliriz” dedi. Hafta boyu düzenlenen etkinlikleri Cumhuriyet şehri Denizli şiarıyla sanattan spora, tiyatrodan konserlere uzanan geniş bir yelpazede yaptıklarını belirten Başkan Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti; “Bu güzel coğrafyayı bize bırakan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Umut ediyoruz ki bu haftamız yeni güzelliklerin müjdecisi olsun”

Başkan Çavuşoğlu daha sonra Destanların Dansı Genel Sanat Yönetmeni Serhat Turak’a üzerinde Denizli horozu bulunan kaide hediye etti.