Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 10’ncusu düzenlenen geleneksel Denizli liselerarası münazara turnuvası 40 takımın katılımıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 10’ncusu düzenlenen geleneksel Denizli liselerarası münazara turnuvası 40 takımın katılımıyla başladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından bu yıl 10.’su gerçekleştirilen Geleneksel Denizli Liselerarası Münazara Turnuvası başladı. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen turnuvanın açılış programına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, davetliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Gençlik Meclisi Başkanı Tunahan Birden, münazara turnuvasının 10.’sunu düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, turnuvanın amacının kazanmak olmadığını, müsabakaların gençlerin kendilerini ifade etmesi açısından büyük bir öneme sahip olduğunu söyledi. Birdem, her projelerinde gençlerden desteklerini esirgemeyen Başkan Osman Zolan’a teşekkür etti. Gençleri çok sevdiklerini ifade eden Başkan Zolan ise, "Gençlik bizim gözbebeğimiz" diyerek, gençlerin ülkenin geleceğini oluşturduğunu ifade etti.

“Burada fikirler yarışacak”

Başkan Osman Zolan, "Sizler bizim geleceğimizsiniz. Geleceği inşa etmek ve daha ileriye, daha güzele ulaşabilmek adına donanımınızı artırmanız gerekiyor. Biliyorum ki sizler almış olduğunuz eğitimlerle bizlerden daha başarılı olup, daha da ileriye gideceksiniz." Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerini söyleyen Başkan Zolan, "Her şeyin başı eğitim. Bu yıl 10.’sunu gerçekleştirdiğimiz turnuvamız çok verimli geçiyor. Kavga ile tartışmayı ayırmak çok kıymetli. Kendinizi en iyi şekilde ifade edebilmenizi, fikirlerinizi doğru dayanaklarla anlatmanızı arzu ediyoruz. Burada fikirler yarışacak. Hepinize başarılar diliyorum” dedi.