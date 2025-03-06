Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, ramazan ayında vatandaşların sağlıklı ve güvenli bir şekilde alışveriş yapabilmesi için kapsamlı bir denetim çalışması gerçekleştirdi.

Kent merkezinde faaliyet gösteren market, fırın ve pastaneler denetimden geçirilerek gıda güvenliği, hijyen durumu ve ürün etiket kontrolleri detaylı bir şekilde yapıldı. Zabıta ekipleri denetimlerde, işletmelerin hijyen standartlarına uygunluğunu ve gıda maddelerinin son kullanım tarihlerini kontrol ederken, etiketsiz veya yanlış etiketlenmiş ürünlere de müdahale etti. Ayrıca tespit edilen eksikliklerle ilgili işletme sahiplerine gerekli uyarılarda bulunularak yasal işlem uygulandı.

Büyükşehir Zabıta denetimleri sıklaştırdı

Büyükşehir Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde özellikle tüketimi artan ürünler mercek altına alındı. Raflardaki kuruyemişlerden tatlı çeşitlerine kadar geniş bir yelpazede ürün incelemesi yapılırken, son kullanma tarihi geçmiş ürünlere ve etiket ihlallerine karşı gerekli kontroller uygulandı. Aynı zamanda işletme çalışanlarının hijyen kurallarına uyumu da denetimlerin odak noktalarından biri oldu. Vatandaşların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda Alo 153’e ulaşarak destek alabilecekleri hatırlatıldı.