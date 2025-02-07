Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara yüzme sporu ile sağlıklı bir yaşam sunmak amacıyla ücretsiz Yüzme Halk Günleri etkinliğini başlatıyor. Her hafta Cumartesi ve Pazar günleri düzenlenecek olan etkinlik, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, ücretsiz olarak sunulacak yüzme etkinliği, Cumartesi ve Pazar günleri 13.30 - 17.30 saatleri arasında halka açık olacak. Etkinliğe katılmak isteyen vatandaşlar, Perşembe ve Cuma günleri Denizli Büyükşehir Belediyesinin resmi internet adresi üzerinden online kayıt yaptırabilecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, yüzme sporunun yaygınlaştırılması ve vatandaşların sağlıklı bir yaşam sürmesi adına bu tür etkinlikleri önemsediklerini belirterek, tüm Denizlilileri yüzme halk günlerine katılmaya davet etti.