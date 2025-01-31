Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde gerçekleştirdiği yol çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek Şemikler Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde asfalt döküm çalışmalarını tamamladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü asfalt yenileme çalışmaları kapsamında Şemikler Mahallesi Osmangazi Caddesi’nde önemli bir çalışmaya imza attı. Toplam 5 bin 850 metrekarelik alanda gerçekleştirilen asfalt dökümü ile bölgedeki yol konforu artırıldı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında bin 300 ton asfalt kullanılarak yol zemini güçlendirildi. Vatandaşların daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlaması hedeflenen çalışmaların devam edeceği bildirilirken Şemikler Mahallesi sakinleri, yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirerek yolun yenilenmesi sayesinde daha rahat bir ulaşım sağladıklarını ifade etti.