Denizli Büyükşehir Belediyesi, Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen tarihi Akköy Yukarı Cami’nin restorasyonunu yaparak kente kazandıracak.

Denizli’nin tarihi ve turizm değerlerine sahip çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu kez Pamukkale ilçesi Akköy Mahallesi’nde 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen tarihi Akköy Yukarı Cami’nin restorasyon çalışmalarını yapacak. Bu kapsamda, İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 2005 tarih 801 sayılı kararı ile “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” olarak tescillenen Akköy Yukarı Cami’nin "rölöve" ve "restitüsyon" projeleri hazırlanarak "restorasyon" uygulamasının yapılmasına ilişkin Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Belediyesi arasında protokol imzalanacak. İmzalanacak protokolle, 18. ve 19. yüzyıllarda inşa edildiği tahmin edilen Akköy Yukarı Cami restorasyonu yapılarak kente yeniden kazandırılacak.

"Geçmişimize sahip çıkıyoruz"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin geçmişine tanıklık eden doğal ve kültürel varlıklara sahip çıkacaklarını belirterek, Denizli’deki tarihi değerlerin korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için de çalıştıklarını söyledi. Akköy Yukarı Cami’yi yeniden ayağa kaldırmak istediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, “Akköy Mahallemizde bulunan Yukarı Cami’nin restorasyonunu yapacağız ve yeniden ayağa kaldırarak Yukarı Cami’yi şehrimize kazandıracağız. Bu önemli değerimiz de gelecek nesillerimize aktarılacak” dedi.

Akköy Yukarı Cami

Akköy Mahallesinde bulunan caminin, kubbesinin içindeki Osmanlıca yazıda Hicri 1327/ Miladi 1909-1910 tarihleri okunmaktadır. Camideki süsleme ve mimari özelliklerinden dolayı Osmanlı Döneminin batılılaşma sürecinde (18.-19. yy. da) inşa edilen camilerdendir. Kültür varlığı olarak tescil edilen yapının en önemli özelliği iç cephelerinde bulundurduğu, Denizli il sınırlarında bazı tarihi camilerde de görülen ve Denizli için karakteristik olan kalem işi süsleme unsurları barındıran özel camilerimizden olmasıdır. Yapıda dikdörtgen plan tipi uygulanmıştır. Caminin ana ibadet mekânının kuzey tarafında iki katlı ahşap mahfili bulunmaktadır. Caminin çatısı dıştan kırma çatılı, iç mekânın orta bölümü gizli kubbeyle örtülmüştür. Harimin (ibadet mekânının) güneybatı köşesinde ahşap minberi yer almaktadır. Caminin kuzey cephesinde, sonradan kapalı hale getirilen son cemaat yeri, altı adet ahşap direkle dışa açılmaktadır. Harimin kuzey duvarında sade bir mihrap nişi bulunmaktadır. Son cemaat yerinin doğu tarafına bir minare inşa edilmiştir. Temeli taş, üzeri kerpiç malzeme kullanılarak yapılmış olup, üzeri sıvalıdır. Çatısı kırma çatılıdır ve marsilya tipi kiremitle kaplanmıştır. Cami hariminin güney, doğu ve batı duvarlarındaki kalem işi süslemeler iki pano halinde iç cepheyi dolanmaktadır. Çiçek demeti motifi, bant halinde bütün cepheyi çevrelemektedir. İç bölümün duvarlarını süsleyen panolar ve kubbe içi harimin kuzey cephesindeki mahfil altındaki duvarlar, tamamen bitkisel motifler ve bunun yanında cami, terazi ve kandil tasvirleri ile bezenmiştir. Harimin tavanında, minberinde, kapısında, mahfilinde zengin oyma ahşap işçiliğini görmek mümkündür.