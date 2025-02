Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kültürler Buluşuyor" etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve Denizli halkının yoğun ilgi gösterdiği "Urfa Sıra Gecesi" unutulmaz anlara sahne oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Urfa Sıra Gecesi" etkinliği, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. "Sanat Şehri Denizli" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlik, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin Urfa Ahengi Müzik ve Sıra Gecesi Topluluğu ve Şurkav Halk Oyunları Topluluğu’nun katılımıyla büyük bir coşkuyla yapıldı. Urfa’ya özgü türküler, halaylar ve halk oyunları ile dolu dolu geçen gece, izleyicilere unutulmaz bir deneyim yaşattı. Başkan Çavuşoğlu’nun da yöresel halaylara eşlik ettiği gecede misafirlere Şanlıurfa mutfağının vazgeçilmezi olan çiğköfte ve mırra kahvesi ikram edildi. Katılımcılar, bu otantik lezzetleri tadarak gecenin keyfini çıkardı. Başkan Çavuşoğlu etkinliğin sonunda unutulmaz gecede emeği geçenlere plaket takdim etti.

"Kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir Denizli oluşturma hayalimiz var"

Urfa Sıra Gecesi’nin açılış konuşmalarını gerçekleştiren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Denizli’de yaşayan farklı renklerin de kendilerini bu şehre ait hissetmeleri için çabalayacaklarının altını çizdi. Başkan Çavuşoğlu konuşmasının devamında, "Sadece bu şehrin insanları değil, bu şehirde ve bu ülkede yaşayan her farklı rengin bir arada kardeşçe yaşayabileceği bir ülkeyi her geçen gün biraz daha geliştirmek istiyoruz. Denizli’de yaşayan farklı renklerin kendilerini bu şehrin insanı hissetmeleri için elimizden geleni yapacağız. Biz bu şehirde mutlu insanların şehri noktasında bir çaba içerisine girdik ve bu çabamızda her şeyin bir arada olabildiği, bu şehirde yaşayan insanların kardeşçe yaşadıkları ve kimsenin kimseyi ötekileştirmediği bir Denizli oluşturma hayalimiz var" ifadelerini kullandı.