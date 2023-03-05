Denizli’de tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili düzenlen fuarda standa açan Denizli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 50’den fazla kalemde çiftçi ve üreticiye verdikleri destekleri anlattı.

Denizli’de tarım ve hayvancılık sektörü ile ilgili düzenlen fuarda standa açan Denizli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde 50’den fazla kalemde çiftçi ve üreticiye verdikleri destekleri anlattı.

Tarım ve hayvancılık sektörünün en önemli zirvelerinden biri olan tarım, sera ve hayvancılık ile ilgili düzenlen fuar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda (EGS) yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesinin de desteklediği fuar 1-5 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilirken, organizasyona sektördeki 100’ün üzerinde firma katıldı. Kırsalda üretimi artırarak Denizlili çiftçilerin daha çok kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla tarım ve hayvancılıkta bugüne kadar 50’yi aşkın projeyi hayata geçiren Denizli Büyükşehir Belediyesi de fuarda kırsalda verdiği destekleri anlattı. Fuarı ziyaret ederek çiftçi, üretici ve firmalarla bir araya gelen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 18 yıldır düzenlenen organizasyonun her geçen gün güçlenerek yoluna devam ettiğini söyledi. Denizli ve Türkiye’nin tarım ve hayvancılıkta her geçen gün daha da ileri gittiğini belirten Başkan Zolan, “Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak tarım ve hayvancılıkta çiftçimize ve üreticimize en üst seviyede destek vermeye gayret ediyoruz” dedi.

“Birlikte başaracağız”

Denizli genelinde 50’den fazla kalemde çiftçi ve üreticiye verdikleri destekleri anlatan Başkan Zolan, “Tarımsal sulama borularından mera alanlarının ıslahına, bal ormanlarından biyoteknikle mücadeleye, tarım makinelerinden tohuma, süt analiz laboratuvarından damızlık koç ve teke desteğine kadar birçok proje hayata geçirdik. Burada amacımız sadece üreticimize destek olmak değil yeni bir anlayışı, yeni bir yürüyüşü getirmek, katma değeri arttıracak projelerin altına imza atmaktır. Son olarak şehrimize kazandırmayı düşündüğümüz 2 tane lisanslı depoculuk tesisi için adım attık. Bunlar çok özel işler ve inşallah onu da birlikte başaracağız” diye konuştu.

“Daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor”

Türkiye’nin 6 Şubat’ta yüzyılın afetini yaşadığına dikkati çeken Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Devletimizin tüm kurumları, belediyelerimiz, odalarımız, vatandaşlarımız yaraları sarmak için deprem bölgesinde seferber olmuş durumda. Biz de Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak orada birçok alanda hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Yolun başındayız, yapılması gereken daha çok iş var. Acımız büyük ama üretimden vazgeçmek, depremden daha kötü bir durumu ortaya çıkarır. Düne göre daha çok çalışmamız, daha çok üretmemiz gerekiyor. El ele verip çalışmak birliğimizi, bütünlüğümüzü korumak gerekiyor. Fuarımız tekrar hayırlı olsun, inşallah birlikte güzel işler yapmaya devam ederiz.”