Denizli Büyükşehir Belediyesinin ramazan ayı boyunca düzenleyeceği ve geleneksel ramazan ruhunu yansıtan programları ilçelerde de başladı. Tavas ilçesinde düzenlenen programda Emin Mert Boyacıoğlu, Özay Gönlüm türküleri ile sahne aldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan ayına özel hazırladığı "11 Ayın Sultanı Ramazan Etkinlikleri" Tavas ilçesinde de düzenlendi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuar sanatçısı Emin Mert Boyacıoğlu’nun Özay Gönlüm türkülerini seslendirdiği programa katılanlar keyifli bir ramazan akşamı geçirdi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık’ın da katıldığı programda Boyacıoğlu, davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Ramazan ayı boyunca ilçelerde de sürecek etkinlik takviminin Denizli Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden öğrenilebileceği belirtildi.

Maskotlu çocuk oyunu sahne aldı

Öte yandan Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda gerçekleştirilen çocuk eğlenceleri devam ederken, ramazan etkinlikleri kapsamında Maskotlu Çocuk oyunu da sahne aldı. Fatma Yıldız Salonu’nda gerçekleşen birbirinden farklı hikayeleri, oyunlar için bestelenen özel şarkıları, dansları ve maskot karakterleriyle Maskotlu Çocuk oyununa gelen çocuklar ve aileleri keyifli vakit geçirdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen çocuk eğlenceleri, Ramazan ayı boyunca her gün hafta içi 17.00-21.00, hafta sonu 10.00-21.00 saatleri arasında devam edecek.