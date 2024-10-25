Kırsal kalkınma hamlelerine devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, Bozkurt ve Buldanlı çiftçilere, üretimde maliyetlerini düşürüp işlerini daha da kolaylaştıracak tohum eleme ve ceviz soyma makinesi ile katı gübre dağıtım römorku hibe etti.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun üreticilere söz verdiği destek projeleri Buldan ve Bozkurt ilçeleriyle devam etti. Denizli Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Buldanlı çiftçilerin ihtiyacı olan katı gübre dağıtım römorku, Bozkurtlu çiftçilere ise tohum eleme makinesi (seyyar selektör) ve ceviz soyma makinesi hibe etti. Buldan ve Bozkurt ilçelerinde düzenlenen makinelerin teslimine Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yücel Arazsu ile Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli katıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Arazsu, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun kararları doğrultusunda her zaman çiftçi ve üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, kırsala yönelik desteklerin süreceğini kaydetti.

Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür

Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, tek amaçlarının mutlu bir Bozkurt inşa etmek olduğunu belirterek, bir süre önce çiftçilerin makine ekipman ihtiyacını Başkan Çavuşoğlu’na ilettiklerini anlattı. Taleplerine hemen olumlu yanıt veren Başkan Çavuşoğlu’na teşekkür eden Çelik, Cumalı Mahallesi’ne teslim ettikleri tohum eleme makinesinin çiftçilere hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Buldan Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak ise Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği katı gübre dağıtım römorkunu teslim aldıklarını anlatarak, söz konusu desteğin çiftçilere yönelik büyük bir hizmet olduğunu söyledi. Sosyal belediyeciliği tüm Buldan ilçesinde göstermek istediklerini kaydeden Orpak, “Amacımız mutlu bir Denizli mutlu bir Buldan oluşturmak. Destekleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.